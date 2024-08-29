Люди й собаки зможуть спілкуватися за допомогою звукових панелей: вчені зробили перший крок

Дослідники вважають, що зробили перший крок у з'ясуванні того, чи зможуть люди використовувати спеціальні звукові панелі для спілкування зі своїми вихованцями.

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Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але нам все ще занадто мало відомо про цих тварин. Вчені роками працюють над тим, щоб дізнатися про них більше і тепер заявляють, що зробили "необхідний перший крок" у з'ясуванні того, чи зможемо ми колись використовувати кнопкові пристрої для спілкування зі своїми вихованцями, пише The Guardian.

За словами провідного автора дослідження, професора Федеріко Россано з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, вони з колегами зробили перший крок у з'ясуванні цього питання, показавши, що собаки, навчені використовувати такі пристрої, реагують на попередньо записані слова так само, як і на вимовлені.

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Під час експерименту вони показали, що тварини звертають увагу на слова, відтворені на звуковій панелі, і відтворюють відповідні дії незалежно від зовнішніх сигналів і того, хто конкретно вимовляє слово. Команда визнає, що їхня робота не є "приголомшливою", проте вона, безумовно, є необхідним першим кроком, якщо ми хочемо колись поговорити зі своїми вихованцями за допомогою цифрових панелей.

Зазначимо, що останніми роками популярність кнопкових звукових панелей різко зросла, а соціальні мережі заповнені роликами із собаками, які використовують це обладнання. Однак у вчених виникли сумніви, чи дійсно тварини реагують на звуки пристрою, чи реагують на поведінку і мову тіла господаря.

Під час дослідження професор Россано з колегами провели два експерименти, в яких узяли участь 59 собак, всі з них були навчені використовувати звукову панель. У першому експерименті дослідник використовував кольорові наліпки, щоб закрити кнопки на звуковій панелі собаки, попередньо записані для слів "зовні/поза", "гратися/іграшка" і "їжа/їсти/вечеря/голодний". Після цього другий дослідник натискав на кнопку, не знаючи, що вона означає, а поведінка тварини в цей момент була записана.

Результати експерименту показують, що ймовірність того, що собаки демонструватимуть ігрову поведінку, підвищувалася приблизно в сім разів після натискання кнопки "іграшка" та "зовні/поза", однак нічого подібного не спостерігалося під час натискання кнопки "їжа". На думку команди, найважливішим результатом виявилося те, що результати зберігалися стабільними незалежно від того, хто натискав на кнопки.

Тепер учені планують перевірити, чи можуть собаки натискати правильну кнопку в певних ситуаціях. За словами професора Россано, ця робота може допомогти дослідити те, наскільки добре тварини розуміють ті чи інші слова. Надалі вчені сподіваються зрозуміти, чи зможуть люди й тварини використовувати ці панелі для спілкування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву та екскременти.