60 000 лет назад океаном прокатилась гигантская разрушительная лавина: ученые "воскресили" ее

Исследователи впервые в истории смогли картировать древнюю гигантскую подводную лавину, прокатившуюся океаном десятки тысяч лет назад.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и все еще является самым малоизученным местом. По некоторым оценкам, за все это время ученым удалось нанести на карту всего около четверти поверхности дна океана, но большая часть остается неизученной. Теперь в новом исследовании им удалось воссоздать события, произошедшие около 60 000 лет назад, когда гигантская подводная лавина прокатилась по морскому дну, пишет IFLScience.

Команда из Ливерпульского университета впервые в истории раскрыла эволюцию и невероятные разрушения, вызванные огромной подводной лавиной. В своей работе ученые использовали более 300 образцов керна, взятых со дна Атлантического океана у северо-западного побережья Африки за последние четыре десятилетия. Эти данные объединили с сейсмическими и батиметрическими данными из этого района, что позволило нанести на карту путь лавины, когда она переросла из небольшого подводного оползня в разрушительное климатическое событие.

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По словам соавтора исследования, седиментолога из Школы наук об окружающей среде Ливерпульского университета Крис Стивенсон, это первый раз, когда кому-то удалось нанести на карту целую отдельную подводную лавину, причем столь огромного размера и рассчитать ее фактор роста.

Любопытно, что событие выросло из относительно небольшого начала в огромную и разрушительную подводную лавину, достигнув высоты в 200 метров и двигаясь со скоростью не менее 15 м/с. Авторы исследования утверждают, что она разрывала морское дно и буквально сметала все на своем пути. Считается, что изначальный объем составил всего 1,5 кубических километра, а затем по принципу снежного кома он превратился в огромную и мощную лавину. Она была настолько огромна, что фактически смогла разрушить 400 километров вдоль одного из крупнейших подводных каньонов в мира — каньона Агадир. Также были разрушены около 4 500 квадратных километров стен каньона.

Исследователи отмечают, что результат действительно оказался впечатляющим, в частности и потому, что о подводных лавинах мало что известно, даже когда они происходят в современном мире. Подобные лавины невозможно увидеть и очень трудно измерить, еще сложнее предсказать, когда они произойдут и насколько разрушительными могут стать.

В результате восстановление того, как древняя гигантская лавина рассекала морское дно в прошлом может многое рассказать учены о том, насколько мощными они могут быть сегодня, как происходят подобные события и насколько опасными в целом они могут быть.

По словам научного сотрудника Марии-Кюри в Университете Орхуса в Дании и соавтора исследования Кристофа Боттнера, они подсчитали фактор роста и он составляет не менее 100 — доисторическая лавина фактически выросла в 12-25 раз больше, чем обычная снежная или обломочная.

Ранее Фокус писал о том, что что-то резко охладило большой участок Атлантического океана: ученые не знают, почему это произошло.