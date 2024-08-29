60 000 років тому океаном прокотилася гігантська руйнівна лавина: вчені "воскресили" її

Дослідники вперше в історії змогли картувати стародавню гігантську підводну лавину, що прокотилася океаном десятки тисяч років тому.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети та все ще є найбільш маловивченим місцем. За деякими оцінками, за весь цей час вченим вдалося нанести на мапу всього близько чверті поверхні дна океану, але більша частина залишається невивченою. Тепер у новому дослідженні їм вдалося відтворити події, що відбулися близько 60 000 років тому, коли гігантська підводна лавина прокотилася морським дном, пише IFLScience.

Команда з Ліверпульського університету вперше в історії розкрила еволюцію і неймовірні руйнування, викликані величезною підводною лавиною. У своїй роботі вчені використовували понад 300 зразків керна, взятих із дна Атлантичного океану біля північно-західного узбережжя Африки за останні чотири десятиліття. Ці дані об'єднали з сейсмічними та батиметричними даними з цього району, що дало змогу нанести на карту шлях лавини, коли вона переросла з невеликого підводного зсуву ґрунту в руйнівну кліматичну подію.

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За словами співавтора дослідження, седиментолога зі Школи наук про навколишнє середовище Ліверпульського університету Кріс Стівенсон, це перший раз, коли комусь вдалося нанести на мапу цілу окрему підводну лавину, до того ж такого величезного розміру, та розрахувати її фактор зростання.

Цікаво, що подія виросла з відносно невеликого початку у величезну і руйнівну підводну лавину, сягнувши висоти у 200 метрів і рухаючись зі швидкістю не менше 15 м/с. Автори дослідження стверджують, що вона розривала морське дно і буквально змітала все на своєму шляху. Вважається, що початковий об'єм становив лише 1,5 кубічного кілометра, а потім за принципом снігової грудки він перетворився на величезну і потужну лавину. Вона була настільки величезна, що фактично змогла зруйнувати 400 кілометрів уздовж одного з найбільших підводних каньйонів у світі — каньйону Агадір. Також було зруйновано близько 4 500 квадратних кілометрів стін каньйону.

Дослідники зазначають, що результат справді виявився дивовижним, зокрема й тому, що про підводні лавини мало що відомо, навіть коли вони трапляються в сучасному світі. Подібні лавини неможливо побачити й дуже важко виміряти, ще складніше передбачити, коли вони відбудуться і наскільки руйнівними можуть стати.

У результаті відновлення того, як стародавня гігантська лавина розтинала морське дно в минулому, може багато чого розповісти вченим про те, наскільки потужними вони можуть бути сьогодні, як відбуваються подібні події та наскільки небезпечними загалом вони можуть бути.

За словами наукового співробітника Марії-Кюрі в Університеті Орхуса в Данії та співавтора дослідження Крістофа Боттнера, вони підрахували фактор зростання, і він становить щонайменше 100 — доісторична лавина фактично виросла в 12-25 разів більше, ніж звичайна снігова або уламкова лавина.

Раніше Фокус писав про те, що щось різко охолодило велику ділянку Атлантичного океану: вчені не знають, чому це сталося.