Более 70% поверхности Земли — источник безграничной энергии: почему люди не используют его

Исследователи назвали самый крупный и до сих пор неиспользованный ресурс на планете и рассказали, почему мы игнорируем его.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и, по сути, является крупнейшим источником почти безграничной чистой возобновляемой энергии. В последние десятилетия исследователи сосредоточены на поиске все большего количества чистой возобновляемой энергии, в особенности в условиях климатического кризиса, когда человечеству следует незамедлительно отказаться от использования ископаемого топлива, чтобы сократить антропогенные выбросы, пишет IFLScience.

Так почему же люди не используют энергию океана? На самом деле, мы могли бы, и, возможно, однажды даже сделаем это. Некоторые исследователи даже считают, что океаны могут полностью изменить игру возобновляемых источников.

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Сколько энергии могут дать океаны

Не секрет, что человечество потребляет невероятное количество энергии — более 180 000 тераватт-часов в год, по крайней мере, согласно последним подсчетам. Статистика также свидетельствует о том, что в настоящее время лишь около 11 000 из этих тераватт-часов, всего около 6%, поступают из гидроэнергетики. Но океан, как считают ученые, может предложить значительно больше.

По словам профессора кафедры электротехники в Университете NOVA в Лиссабоне Амадеу Леан Родригеса, морские волны являются очень перспективным энергоносителем среди всех возобновляемых источников энергии. При этом они способны вырабатывать огромное количество энергии почти во всех географических точках планеты. Конечно, они распределены по всему миру далеко не равномерно.

Важную роль в процессе выработки электроэнергии океаном важную роль играют различные климатические системы и циклы Земли: например, волны более сильные в северных и южных зонах, а также в открытом океана. Какой же общий объем энергии мы могли бы получить, используя океан в качестве источника чистой энергии?

По словам Родригеса, теоретически глобальная энергия волн соответствует 8x106 тераватт-часов в год, что в 100 раз больше общего объема гидроэлектроэнергии Земли. Для сравнения, используя ископаемое топливо, нам потребовалось бы выбросить невероятное количество углекислого газа — около 2 миллионов тонн. Отметим, что это в 45 раз больше, чем человечеству может понадобиться как виду в целом.

В результате возникает другой вопрос: что же нам мешает использовать этот огромный и почти неиссякаемый запас энергии?

Трудности освоения океана

И все же, несмотря на все эти огромные перспективы, ученые сомневаются, что мы когда-нибудь сможем освоить этот почти безграничный источник энергии на все 100%. Все чаще эксперты прогнозируют, что нам удастся освоить лишь от 10% до 15% от возможного энергетического потенциала.

По словам профессора океанографии в Университете штата Орегон Берка Хейлза, основная проблема заключается в том, что энергию в океане чрезвычайно сложно собирать, именно поэтому люди не спешат его осваивать. Ветер и течения идут в одном направлении, а линейное движение достаточно просто превращать в ветряную мельницу. Однако волны на самом деле достаточно не линейны — они колеблются, а потому нам необходимо разработать метод, чтобы превратить эту колебательную энергию в какую-то форму, которую можно уловить.

Увы, ученые считают, даже если нам удастся найти техническое решение, мы, вероятно, все равно столкнемся с проблемами, связанными с воздействием на морские экосистемы. Например, используемая техника может создавать невероятное шумовое загрязнение, которое будет воздействовать на все живое в океане.

Тем не менее правительства по всему миру уже сегодня готовы финансировать проекты, направленные на разработку технологий, позволяющих использовать энергию океана в качестве альтернативного источника, чтобы ускорить отказ от использования ископаемого топлива.

Ранее Фокус писал о том, что на дне океана, где раскалывается Земля, найден перспективный источник.