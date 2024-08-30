Понад 70% поверхні Землі — джерело безмежної енергії: чому люди не використовують його

Дослідники назвали найбільший і досі невикористаний ресурс на планеті та розповіли, чому ми ігноруємо його.

Related video

Океан покриває понад 70% поверхні планети й, по суті, є найбільшим джерелом майже безмежної чистої відновлюваної енергії. В останні десятиліття дослідники зосереджені на пошуку все більшої кількості чистої відновлюваної енергії, особливо в умовах кліматичної кризи, коли людству слід негайно відмовитися від використання викопного палива, щоб скоротити антропогенні викиди, пише IFLScience.

То чому ж люди не використовують енергію океану? Насправді ми могли б, і, можливо, одного разу навіть зробимо це. Деякі дослідники навіть вважають, що океани можуть повністю змінити гру відновлюваних джерел.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скільки енергії можуть дати океани

Не секрет, що людство споживає неймовірну кількість енергії — понад 180 000 терават-годин на рік принаймні згідно з останніми підрахунками. Статистика також свідчить про те, що наразі лише близько 11 000 з цих терават-годин, всього близько 6%, надходять з гідроенергетики. Але океан, як вважають вчені, може запропонувати значно більше.

За словами професора кафедри електротехніки в Університеті NOVA в Лісабоні Амадеу Леан Родрігеса, морські хвилі є дуже перспективним енергоносієм серед усіх поновлюваних джерел енергії. При цьому вони здатні виробляти величезну кількість енергії майже у всіх географічних точках планети. Звичайно, вони розподілені по всьому світу далеко не рівномірно.

Важливу роль у процесі вироблення електроенергії океаном важливу роль відіграють різні кліматичні системи та цикли Землі: наприклад, хвилі сильніші в північних і південних зонах, а також у відкритому океані. Який же загальний обсяг енергії ми могли б отримати, використовуючи океан як джерело чистої енергії?

За словами Родрігеса, теоретично глобальна енергія хвиль відповідає 8x106 терават-годин на рік, що в 100 разів більше загального обсягу гідроелектроенергії Землі. Для порівняння, використовуючи викопне паливо, нам треба було б викинути неймовірну кількість вуглекислого газу — близько 2 мільйонів тонн. Зазначимо, що це в 45 разів більше, ніж людству може знадобитися як виду загалом.

У результаті виникає інше запитання: що ж нам заважає використовувати цей величезний і майже невичерпний запас енергії?

Труднощі освоєння океану

І все ж, попри всі ці величезні перспективи, вчені сумніваються, що ми коли-небудь зможемо освоїти це майже безмежне джерело енергії на всі 100%. Дедалі частіше експерти прогнозують, що нам вдасться освоїти лише від 10% до 15% від можливого енергетичного потенціалу.

За словами професора океанографії в Університеті штату Орегон Берка Гейлза, основна проблема полягає в тому, що енергію в океані надзвичайно складно збирати, саме тому люди не поспішають його освоювати. Вітер і течії йдуть в одному напрямку, а лінійний рух досить просто перетворювати на вітряк. Однак хвилі насправді досить не лінійні — вони коливаються, а тому нам необхідно розробити метод, щоб перетворити цю коливальну енергію на якусь форму, яку можна вловити.

На жаль, вчені вважають, навіть якщо нам вдасться знайти технічне рішення, ми, ймовірно, все одно зіткнемося з проблемами, пов'язаними з впливом на морські екосистеми. Наприклад, використовувана техніка може створювати неймовірне шумове забруднення, яке впливатиме на все живе в океані.

Проте уряди в усьому світі вже сьогодні готові фінансувати проєкти, спрямовані на розроблення технологій, що дають змогу використовувати енергію океану як альтернативне джерело, щоб прискорити відмову від використання викопного палива.

Раніше Фокус писав про те, що на дні океану, де розколюється Земля, знайдено перспективне джерело.