Страшный Молох: покрытое шипами существо имеет ложную голову и пьет воду из песка кожей (фото)

Австралийская небольшая ящерица, имеющая устрашающий вид, опасна только для двух видов живых существ: для ее пищи и хищников.

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На Земле обитает очень много необычных на вид живых существ. Среди них можно выделить ящерицу под названием Молох (Moloch horridus). Она обитает в пустынях Австралии, имеет ложную голову и всасывает воды из песка с помощью кожи. Свое название ящерица получила в честь языческого божества у семитских народов, которому, согласно легендам, в жертву приносили людей. Но этот Молох людей не ест. Его основной рацион составляют муравьи, пишет Live Science.

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Данные маленькие ящерицы, живущие в пустынях Австралии, достигают длины 20 см и имеют особенности, которые помогают спасаться от хищников. Когда ящерица чувствует угрозу, она засовывает свою настоящую голову между передними ногами, и выставляет напоказ расположенный на затылке вырост с большими шипами, который называют ложной головой. Это отпугивает хищников. Также Молох спасается от хищников благодаря тому, что тело ящерицы покрыто шипами и таким образом, как считают ученые ее сложно укусить, а тем более проглотить. Также ящерицы могут раздувать грудь, чтобы казаться больше при столкновении с угрозой.

Есть еще один способ спасения от хищников. Когда ящерицы перемещаются в поисках пищи или партнеров, они двигаются медленно и прерывисто. Ученые считают, что сбивает с толку хищников. Дело в том, что такие движения помогают ящерице избежать активации реакции хищников на убегающую жертву.

Молох хорошо приспособлен к горячей и суровой среде обитания. При экстремальных температурах ящерицы зарываются в песок, чтобы защитить себя от палящих солнечных лучей. В это время они используют каналы на своей коже, расположенные между чешуйками, чтобы втягивать воду из влажного песка и переносить ее в рот, как через соломинку.

При экстремальных температурах ящерицы зарываются в песок. В это время они используют каналы на своей коже, расположенные между чешуйками, чтобы втягивать воду из влажного песка и переносить ее в рот Фото: Wikipedia

Ящерицы также могут менять цвет, чтобы регулировать температуру тела и обмен веществ. Прохладным утром Молох имеет тускло-коричневый цвет, который становится более светло-желтым по мере повышения температуры и повышения активности. Более светлая окрас помогает отражать солнечный свет, а потому ящерицы не перегреваются, считают ученые. В то же время для маскировки Молох может быстро менять свой цвет.

Что касается научного названия ящерицы Moloch horridus, то первая часть относится к божеству у семитских народов под названием Молох, которому в жертву приносили людей, в частности детей. Вторая часть названия в переводе с латыни означает грубый или ужасный. Впервые ящерица была обнаружена в Австралии в 1840 году.

И самое главное, данные ящерицы не представляют угрозы для людей. Они являются угрозой только для муравьев, которыми питаются ящерицы и для хищников, которые пытаются их съесть. Молох может съесть за день тысячи муравьев, которых ящерица захватывает длинный липким языком.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, что происходит с мясом во время приготовления. Нагревание запускает серию сложных химических реакций, которые меняют цвет, вкус и текстуру мяса.

Также Фокус писал о том, что воскрешение мамонтов может стать большой проблемой для планеты. Ученые очень близки к тому, чтобы "оживить" несколько вымерших видов. Эксперты считают, что это может быть не самая лучшая идея.