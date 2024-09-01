Страшний Молох: вкрита шипами істота має хибну голову і п'є воду з піску шкірою (фото)

Австралійська невелика ящірка, що має страхітливий вигляд, небезпечна тільки для двох видів живих істот: для її їжі та хижаків.

Related video

На Землі мешкає дуже багато незвичайних на вигляд живих істот. Серед них можна виділити ящірку під назвою Молох (Moloch horridus). Вона мешкає в пустелях Австралії, має несправжню голову і всмоктує води з піску за допомогою шкіри. Свою назву ящірка отримала на честь язичницького божества у семітських народів, якому, згідно з легендами, в жертву приносили людей. Але цей Молох людей не їсть. Його основний раціон складають мурахи, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці маленькі ящірки, що живуть у пустелях Австралії, досягають довжини 20 см і мають особливості, які допомагають рятуватися від хижаків. Коли ящірка відчуває загрозу, вона засовує свою справжню голову між передніми ногами, і виставляє напоказ розташований на потилиці виріст з великими шипами, який називають несправжньою головою. Це відлякує хижаків. Також Молох рятується від хижаків завдяки тому, що тіло ящірки вкрите шипами і таким чином, як вважають вчені, її складно вкусити, а тим паче проковтнути. Також ящірки можуть роздувати груди, щоб здаватися більшими під час зіткнення із загрозою.

Є ще один спосіб порятунку від хижаків. Коли ящірки переміщаються в пошуках їжі або партнерів, вони рухаються повільно і переривчасто. Вчені вважають, що це збиває з пантелику хижаків. Річ у тім, що такі рухи допомагають ящірці уникнути активації реакції хижаків на жертву, що тікає.

Молох добре пристосований до гарячого і суворого середовища проживання. При екстремальних температурах ящірки зариваються в пісок, щоб захистити себе від палючих сонячних променів. У цей час вони використовують канали на своїй шкірі, розташовані між лусочками, щоб втягувати воду з вологого піску і переносити її в рот, як через соломинку.

За екстремальних температур ящірки зариваються в пісок. У цей час вони використовують канали на своїй шкірі, розташовані між лусочками, щоб втягувати воду з вологого піску і переносити її в рот Фото: Wikipedia

Ящірки також можуть змінювати колір, щоб регулювати температуру тіла та обмін речовин. Прохолодного ранку Молох має тьмяно-коричневий колір, який стає більш світло-жовтим у міру підвищення температури та підвищення активності. Світліше забарвлення допомагає відбивати сонячне світло, а тому ящірки не перегріваються, вважають учені. Водночас для маскування Молох може швидко змінювати свій колір.

Щодо наукової назви ящірки Moloch horridus, то перша частина відноситься до божества у семітських народів під назвою Молох, якому в жертву приносили людей, зокрема дітей. Друга частина назви в перекладі з латині означає грубий або жахливий. Уперше ящірку було виявлено в Австралії 1840 року.

І найголовніше, ці ящірки не становлять загрози для людей. Вони є загрозою лише для мурашок, якими харчуються ящірки і для хижаків, які намагаються їх з'їсти. Молох може з'їсти за день тисячі мурах, яких ящірка захоплює довгим липким язиком.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, що відбувається з м'ясом під час приготування. Нагрівання запускає серію складних хімічних реакцій, які змінюють колір, смак і текстуру м'яса.

Також Фокус писав про те, що воскресіння мамонтів може стати великою проблемою для планети. Вчені дуже близькі до того, щоб "оживити" кілька вимерлих видів. Експерти вважають, що це може бути не найкраща ідея.