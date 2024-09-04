Кракен у побережья Японии. Ученые назвали ответственного за массовые нападения на людей

Только в этом году исследователи зафиксировали уже 18 нападений — все они сопровождались травмами, но, к счастью, обошлось без летальных случаев.

Related video

В казалось бы спокойных водах у побережья префектуры Фукуи, Япония, скрывается что-то неспокойное и опасное. К счастью, для местных жителей это не кракен и даже не большая белая акула, а нечто совсем неожиданное. И все же, лишь за последний год ученые уже зафиксировали почти два десятка нападений, в результате чего травмы получили 18 человек, пишет IFLScience.

Причиной переполоха на самом деле стал индо-тихоокеанский дельфин-афалина (Tursiops aduncus) — крупный вид дельфинов-афалин с длинным и тонким клювом и высоким спинным плавником. Предполагается, что в местных водах поселился самец, который и не дает покоя местным.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что самцы, как правило, вырастают до 2,7 метра и весят минимум 230 килограммов. Представители этого вида имеют весьма широкий ареал обитания, а порой ихъ даже можно заметить в океанах вокруг Австралии, в Персидском заливе и Красном море.

Наблюдение за представителями этого вида не редкость вокруг пляжей префектуры Фукуи — регион на побережье Японского моря на острове Хонсю. Нападение дельфина на человека может показаться чем-то странным, однако ученые считают, что в последние три года здесь поселился самец, который атакует отдыхающих.

Первые сообщения о нападении поступили в 2022 году, в прошлом году они продолжились и в нынешнем, 2024 году, дельфин все еще продолжает атаковать людей. Например, в результате нападения дельфина один мужчина получил несколько сломанных ребер, когда млекопитающее протаранило и укусило его. В момент нападения мужчина плыл приблизительно в 5 метрах от берега.

В этом году, по словам исследователей, ситуация обострилась. С начала году уже зафиксировано 18 нападений дельфина, в том числе травмы получил ребенок, которому наложили 20-30 швов. Еще один мужчина был укушен за обе руки, причем это нападение произошло на том же месте, что и предыдущее.

По словам эколога Тадамичи Морисаки, несмотря на то, что подобное поведение дельфина весьма агрессивно, на самом деле, самец, вероятно, нападает на людей, пытаясь найти себе партнера для игр. Такое поведение может свидетельствовать о попытке поддержать дружеские отношения с человеком, которого воспринимает как потенциального партнера для игр.

Более того, исследователь считает, что если бы дельфин действительно хотел напасть на людей, он вполне мог бы это сделать без особого труда. Морисаки даже считает, что подобное нападение могло завершиться летальным исходом.

Отметим, что индо-тихоокеанские афалины известны как высокосоциальные животные. Как правило, они проживают группами в среднем по 5-15 особей, но некоторые из них значительно крупнее. Самцы, к слову, образуют прочные связи или "союзы" с другими самцами и такие отношения могут длиться всю жизнь.

По словам Морисаки, если все эти нападения действительно совершены всего одним китом, вполне вероятно, что это просто сверхобщительный кит, который ищет компании. Отметим, что ученые пока не смогли подтвердить, что все нападения были совершены одним и тем же китом одиночкой — в данный момент они анализируют фото и видео, чтобы идентифицировать нападавшего.

В долгосрочной перспективе ученые надеются разработать специальную акустическую систему раннего оповещения, способную улавливать эхолокацию дельфинов и предупреждать людей в районе об опасности и необходимости покинуть воду.

Ранее Фокус уже писал о том, что в Японии дельфин-задира терроризирует отдыхающих: виноват сложный характер.