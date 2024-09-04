Кракен біля узбережжя Японії. Учені назвали відповідального за масові напади на людей

Тільки цього року дослідники зафіксували вже 18 нападів — усі вони супроводжувалися травмами, але, на щастя, обійшлося без летальних випадків.

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У здавалося б спокійних водах біля узбережжя префектури Фукуї, Японія, ховається щось неспокійне і небезпечне. На щастя, для місцевих жителів це не кракен і навіть не велика біла акула, а щось зовсім несподіване. І все ж, лише за останній рік учені вже зафіксували майже два десятки нападів, унаслідок чого травми дістали 18 осіб, пише IFLScience.

Причиною переполоху насправді став індо-тихоокеанський дельфін-афаліна (Tursiops aduncus) — великий вид дельфінів-афалін з довгим і тонким дзьобом та високим спинним плавцем. Припускають, що в місцевих водах оселився самець, який і не дає спокою місцевим.

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Дослідники зазначають, що самці, як правило, виростають до 2,7 метра і важать щонайменше 230 кілограмів. Представники цього виду мають вельми широкий ареал проживання, а часом їх навіть можна помітити в океанах навколо Австралії, у Перській затоці та Червоному морі.

Спостереження за представниками цього виду не рідкість довкола пляжів префектури Фукуї — регіон на узбережжі Японського моря на острові Хонсю. Напад дельфіна на людину може здатися чимось дивним, проте вчені вважають, що в останні три роки тут оселився самець, який атакує відпочивальників.

Перші повідомлення про напад надійшли у 2022 році, торік вони продовжилися і в нинішньому, 2024 році, дельфін все ще продовжує атакувати людей. Наприклад, унаслідок нападу дельфіна один чоловік отримав кілька зламаних ребер, коли ссавець протаранив і вкусив його. У момент нападу чоловік плив приблизно за 5 метрів від берега.

Цього року, за словами дослідників, ситуація загострилася. З початку року вже зафіксовано 18 нападів дельфіна, зокрема травми отримала дитина, якій наклали 20-30 швів. Ще одного чоловіка вкусили за обидві руки, причому цей напад стався на тому самому місці, що й попередній.

За словами еколога Тадамічі Морісакі, попри те, що подібна поведінка дельфіна є вельми агресивною насправді самець, ймовірно, нападає на людей, намагаючись знайти собі партнера для ігор. Така поведінка може свідчити про спробу підтримати дружні стосунки з людиною, яку сприймає як потенційного партнера для ігор.

Ба більше, дослідник вважає, що якби дельфін дійсно хотів напасти на людей, він цілком міг би це зробити без особливих зусиль. Морісакі навіть вважає, що подібний напад міг завершитися летальним результатом.

Зазначимо, що індо-тихоокеанські афаліни відомі як високосоціальні тварини. Як правило, вони проживають групами в середньому по 5-15 особин, але деякі з них значно більші. Самці, до речі, утворюють міцні зв'язки або "союзи" з іншими самцями та такі стосунки можуть тривати все життя.

За словами Морісакі, якщо всі ці напади дійсно скоєні лише одним китом, цілком імовірно, що це просто дуже соціальний кит, який шукає компанії. Зазначимо, що вчені поки що не змогли підтвердити, що всі напади були скоєні одним і тим самим китом-одинаком — наразі вони аналізують фото і відео, щоб ідентифікувати нападника.

У довгостроковій перспективі вчені сподіваються розробити спеціальну акустичну систему раннього сповіщення, здатну вловлювати ехолокацію дельфінів і попереджати людей у районі про небезпеку і необхідність покинути воду.

Раніше Фокус уже писав про те, що в Японії дельфін-задирака тероризує відпочивальників: винен складний характер.