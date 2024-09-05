Это Спарта. В Исландии люди ночами массово сбрасывают птенцов со скал: зачем им это (фото)

На острове начался сезон тупиков, а потому люди массово сбрасывают птенцов со скал. К счастью, это не проявление жестокости, а помощь птицам.

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В Исландии стартовал сезон тупиков, а вместе с ним и необычное зрелище: местные массово сбрасывают птенцов со скал. На первый взгляд, это может казаться проявлением жестокости, но на самом деле такое поведение — давняя традиция, пишет IFLScience.

Бросание тупиков со скал в основном происходит в Вестманнаэйяр (Вестманские острова), где птицы гнездятся в большом количестве. Ученые отмечают, что именно здесь находится самая большая колония тупиков во всей Европе. Взрослые очаровательные птицы вьют гнезда вдоль скал, чтобы обезопасить свое потомство.

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Когда приходит время покидать гнездо, птенцы отправляются в открытое море, где проведут первые несколько лет своей жизни. По словам ученых, их путь во взрослую жизнь начинается ночью, а потому птицы используют свет Луны как указатель направления. Увы, с появлением искусственного освещения их жизнь немного усложнилась.

Порой птенцы тупиков путаются и летят на свет городских огней, принимая их за Луну. В результате многие из них оказываются на городских улицах или попадают в гавань острова, что значительно усложняет им жизнь.

К счастью для птенцов, жители Исландии являются поклонниками тупиков, а потому организовывают целые спасательные команды или выходят на патрулирование семьями. Местные жители могут ловить до 10 птенцов за ночь во время пика, а затем сбрасывают их со скал, указывая правильный путь.

В сезон тупиков люди массово сбрасывают птенцов со скалы Фото: Shutterstock

Местная гавань также оборудована специальными сетями для сбора приземлившихся в воду птиц. Дело в том, что разливы нефти могут повредить их перья, что станет причиной утопления. По этой причине в Вестманнаэйяре царит атмосфера праздника в сезон тупиков, когда люди бродят по улицам ночью в поисках птенцов, которым нужна помощь.

По словам исследователей, сбрасывание птенцов со скалы может звучать весьма драматично, однако на самом деле это стимул, необходимый тупикам. Ученые уверяют, оказавшись в воздухе, птенцы знают, как справиться с остальным.

Местные жители и команды спасателей собирают тупиков в коробки, где они хранятся до следующего дня. После их привозят на южную сторону острова, известную как "Прекрасный вид на тупиков и берег". Скалы и воздух здесь усеяны сотнями взрослых тупиков, и можно увидеть, как семьи выпускают своих тупиков по одному на волю

Люди высоко подбрасывают птенцов вверх, а когда тупики оказываются в воздухе над морскими скалами, их крылья быстро хлопают, и они взлетают к океану. Иногда ленивый тупик прилетает к группе и ковыляет со скалы, но они инстинктивно начинают парить, падая в воздухе.

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