Це Спарта. В Ісландії люди ночами масово скидають пташенят зі скель: навіщо їм це (фото)

На острові почався сезон тупиків, а тому люди масово скидають пташенят зі скель. На щастя, це не прояв жорстокості, а допомога птахам.

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В Ісландії стартував сезон тупиків, а разом із ним і незвичайне видовище: місцеві масово скидають пташенят зі скель. На перший погляд, це може здатися проявом жорстокості, але насправді така поведінка — давня традиція, пише IFLScience.

Кидання тупиків зі скель здебільшого відбувається у Вестманнаеяр (Вестманські острови), де птахи гніздяться у великій кількості. Науковці зазначають, що саме тут розташована найбільша колонія тупиків у всій Європі. Дорослі чарівні птахи в'ють гнізда вздовж скель, щоб убезпечити своє потомство.

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Коли настає час залишати гніздо, пташенята вирушають у відкрите море, де проведуть перші кілька років свого життя. За словами вчених, їхній шлях у доросле життя починається вночі, а тому птахи використовують світло Місяця як показник напрямку. На жаль, із появою штучного освітлення їхнє життя трохи ускладнилося.

Часом пташенята тупиків плутаються і летять на світло міських вогнів, сприймаючи їх за Місяць. У результаті багато хто з них опиняється на міських вулицях або потрапляє в гавань острова, що значно ускладнює їм життя.

На щастя для пташенят, жителі Ісландії є шанувальниками тупиків, а тому організовують цілі рятувальні команди або виходять на патрулювання сім'ями. Місцеві жителі можуть ловити до 10 пташенят за ніч, а потім скидають їх зі скель, вказуючи правильний шлях.

У сезон тупиків люди масово скидають пташенят зі скелі Фото: Shutterstock

Місцева гавань також обладнана спеціальними сітками для збору птахів, що приземлилися у воду. Річ у тім, що розливи нафти можуть пошкодити їхнє пір'я, ставши причиною утоплення. З цієї причини у Вестманнаеярі панує атмосфера свята в сезон тупиків, коли люди бродять вулицями вночі в пошуках пташенят, яким потрібна допомога.

За словами дослідників, скидання пташенят зі скелі може звучати вельми драматично, однак насправді це стимул, необхідний тупикам. Вчені запевняють, опинившись у повітрі, пташенята знають, як впоратися з рештою.

Місцеві жителі та команди рятувальників збирають тупиків у коробки, де вони зберігаються до наступного дня. Згодом їх привозять на південний бік острова, відомий як "Прекрасний вид на тупиків і берег". Скелі й повітря тут усіяні сотнями дорослих тупиків, тож можна побачити, як сім'ї випускають своїх тупиків по одному на волю

Люди високо підкидають пташенят догори, а коли тупики опиняються в повітрі над морськими скелями, їхні крила швидко ляскають, і вони злітають до океану. Іноді ледачий тупик прилітає до групи та шкандибає зі скелі, але вони інстинктивно починають ширяти, падаючи в повітрі.

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