Очень странные дела. Ученые объяснили, почему лапы собак пахнут как кукурузные чипсы

Владельцы животных, вероятно, замечали, что порой лапы их питомцев могут приобретать странный запах соленой закуски. Теперь мы знаем почему.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок и за это время животные уже успели заработать репутацию лучших друзей человека. Впрочем, это вовсе не значит, что в них совсем не осталось загадки. Например, владельцы собак время от времени замечают, что ноги их питомцев начинают пахнуть как известные во всем мире кукурузные чипсы, пишет Live Science.

Любопытно, что в 2022 году бренд кукурузных чипсов Fritos даже признал, что лапы собак порой действительно пахнут пугающе похоже на продаваемую ими закуску. Но почему это так и стоит ли переживать по этому поводу?

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По словам главного ветеринара Американского клуба собаководства (AKC), доктора Джерри Кляйна, причина появления столь странного запаха заключается в сдвиге в сторону более высоких уровней определенных типов кожных бактерий.

Кляйн сравнил ситуацию с человеческими ногами: как правило, наши ноги вовсе не пахнут плохо, если только они не грязные и не вспотели. Простыми словами, при нормальных обстоятельствах человеческие ноги не должны пахнуть плохо. Однако когда флора кожи меняется, человеческие ноги ступают на "территорию с более сильным запахом".

У каждого животного и человека на планете есть нормальная флора кожи, защищающая нас и имеющая определенный баланс различных микробов и бактерий. Но когда естественная флора нарушается, все начинает меняться.

Впрочем, ветеринар предупреждает, что более вонючие лапы вовсе не означают, что собака нездорова — в особенности, если у животного не наблюдается никаких признаков недомогания. Дело в том, что собаки, в отличие от людей, не защищают свои лапы перед тем, как выйти на улицу. В результате их конечности постоянно подвергаются воздействию различных поверхностей, которые могут содержать невероятно количество бактерий и грибков.

По словам доктора Кляйна, лапы с запахом кукурузных чипсов на самом деле возникают из-за двух типов бактерий: Pseudomonas и Proteus. Обе эти бактерии способны издавать дрожжевой запах, похожий на запах кукурузных чипсов.

К счастью для нас и питомцев, ветеринары считают, что избавиться от ног с запахом кукурузных чипсов достаточно просто. Во-первых, можно просто смириться с тем, что ваш питомец будет пахнуть кукурузными чипсами. Но это подходит лишь в том случае, если животное не испытывает дискомфорта. Во-вторых, если и собаку и вас беспокоит странный запах кукурузных чипсов, достаточно просто вымыть и высушить лапы собаки. После этого необходимо осмотреть лапы питомца и убедиться, что на них нет никаких язв, повреждений или инфекций, которые могут свидетельствовать о чем-то большем, чем плохой запах.

По словам Кляйна, если собака постоянно облизывает или кусает лапы, или ведет себя по-другому, это может быть признаком чего-то более серьезного. Если странный запах исходит не только от лап, но и от всего тела, владельцу необходимо обратиться за помощью к ветеринарам.

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