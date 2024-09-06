Дуже дивні справи. Учені пояснили, чому лапи собак пахнуть, як кукурудзяні чипси

Власники тварин, ймовірно, помічали, що часом лапи їхніх вихованців можуть набувати дивного запаху солоної закуски. Тепер ми знаємо чому.

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Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч і за цей час тварини вже встигли заробити репутацію найкращих друзів людини. Втім, це зовсім не означає, що в них зовсім не залишилося загадки. Наприклад, власники собак час від часу помічають, що ноги їхніх улюбленців починають пахнути, як відомі в усьому світі кукурудзяні чипси, пише Live Science.

Цікаво, що 2022 року бренд кукурудзяних чипсів Fritos навіть визнав, що лапи собак часом справді пахнуть дуже схоже на закуску, яку вони продають. Але чому це так і чи варто переживати з цього приводу?

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За словами головного ветеринара Американського клубу собаківництва (AKC), доктора Джеррі Кляйна, причина появи такого дивного запаху полягає у зрушенні в бік вищих рівнів певних типів шкірних бактерій.

Кляйн порівняв ситуацію з людськими ногами: як правило, наші ноги зовсім не пахнуть погано, якщо тільки вони не брудні та не спітнілі. Простими словами, за нормальних обставин людські ноги не повинні пахнути погано. Однак, коли флора шкіри змінюється, людські ноги ступають на "територію з сильнішим запахом".

У кожної тварини та людини на планеті є нормальна флора шкіри, яка захищає нас і має певний баланс різних мікробів і бактерій. Але коли природна флора порушується, все починає змінюватися.

Втім, ветеринар попереджає, що більш смердючі лапи зовсім не означають, що собака нездоровий — особливо, якщо у тварини не спостерігається жодних ознак нездужання. Річ у тім, що собаки, на відміну від людей, не захищають свої лапи перед тим, як вийти на вулицю. У результаті їхні кінцівки постійно піддаються впливу різних поверхонь, які можуть містити неймовірну кількість бактерій і грибків.

За словами доктора Кляйна, лапи із запахом кукурудзяних чипсів насправді виникають через два типи бактерій: Pseudomonas і Proteus. Обидві ці бактерії здатні видавати дріжджовий запах, схожий на запах кукурудзяних чипсів.

На щастя для нас і улюбленців, ветеринари вважають, що позбутися ніг із запахом кукурудзяних чипсів досить просто. По-перше, можна просто змиритися з тим, що ваш улюбленець буде пахнути кукурудзяними чипсами. Але це підходить лише в тому разі, якщо тварина не відчуває дискомфорту. По-друге, якщо і собаку, і вас турбує дивний запах кукурудзяних чипсів, досить просто вимити та висушити лапи собаки. Після цього необхідно оглянути лапи вихованця і переконатися, що на них немає ніяких виразок, пошкоджень або інфекцій, які можуть свідчити про щось більше, ніж поганий запах.

За словами Кляйна, якщо собака постійно облизує або кусає лапи, або поводиться по-іншому, це може бути ознакою чогось більш серйозного. Якщо дивний запах виходить не тільки від лап, а й від усього тіла, власнику необхідно звернутися по допомогу до ветеринарів.

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