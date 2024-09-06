Расследование длилось 47 лет: личность "Человека с вершины" наконец установлена

Еще в 1977 году в США обнаружили останки мужчины, которого так и не смогли в то время идентифицировать. Лишь недавно, благодаря использованию новейших технологий, удалось установить личность умершего — после 47 лет с момента его смерти.

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В январе 1977 года двое путешественников обнаружили тело во время посещения пещеры в Пенсильвании, США, вблизи популярного туристического места на Аппалачской тропе. Несмотря на ранние попытки установить его личность по отпечаткам пальцев и стоматологическим записям, тайна оставалась неразгаданной в течение десятилетий. Его назвали "Человек с вершины" — по месту, где нашли тело, пишет IFLScience.

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Годы спустя технологический прогресс позволил начать новые попытки раскрыть это дело. В 2018 году следователи эксгумировали тело, чтобы извлечь ДНК и попытаться реконструировать лицо, но обе попытки не дали результатов.

Череп слишком поврежден для точного воспроизведения, а никакого совпадения ДНК не так и не нашли. В августе 2023 года произошел прорыв, когда детектив наткнулся на давно утраченные отпечатки пальцев, оставшиеся от предыдущего расследования. Их внесли в национальную базу данных пропавших без вести, что позволило ФБР идентифицировать мужчину за час.

Власти установили, что умершим оказался Николас Пол Грабб, 27-летний уроженец Форт-Вашингтона, округ Монтгомери. Грабб, бывший военнослужащий Национальной гвардии штата Пенсильвания, был почетно уволен в запас в 1971 году.

Согласно предварительному вскрытию, его смерть связана с передозировкой фенобарбиталом и пентобарбиталом, хотя точные обстоятельства остаются неопределенными. Следователи обратили внимание на особые детали, в частности на то, что он был легко одет, несмотря на холодную погоду, и, похоже, пытался разжечь огонь в пещере.

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Семью Грабба сразу же проинформировали. Власти признали, что, хотя идентификация позволяет поставить точку в этом деле, многие вопросы относительно событий, которые привели к его смерти, все еще открыты.

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