Розслідування тривало 47 років: особу "Людини з вершини" нарешті встановлено

Ще у 1977 році у США виявили останки чоловіка, якого так і не змогли на той час ідентифікувати. Лише нещодавно, завдяки використанню новітніх технологій, вдалося встановити особу померлого — після 47 років з його смерті.

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У січні 1977 року двоє мандрівників виявили тіло під час відвідування печери в Пенсильванії, США, поблизу популярного туристичного місця на Аппалачській стежці. Попри ранні спроби встановити його особу за відбитками пальців і стоматологічними записами, таємниця залишалася нерозгаданою протягом десятиліть. Його назвали "Людина з вершини" — за місцем, де знайшли тіло, пише IFLScience.

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Роки потому технологічний прогрес дозволив розпочати нові спроби розкрити цю справу. У 2018 році слідчі ексгумували тіло, щоб витягти ДНК і спробувати реконструювати обличчя, але обидві спроби не дали результатів.

Череп надто пошкоджений для точного відтворення, а жодного збігу ДНК не так і не знайшли. У серпні 2023 року стався прорив, коли детектив натрапив на давно втрачені відбитки пальців, що залишилися від попереднього розслідування. Їх внесли до національної бази даних зниклих безвісти, що дозволило ФБР ідентифікувати чоловіка за годину.

Влада встановила, що померлим виявився Ніколас Пол Грабб, 27-річний уродженець Форт-Вашингтона, округ Монтгомері. Грабб, колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Пенсильванія, був почесно звільнений у запас у 1971 році.

Згідно з попереднім розтином, його смерть пов'язана з передозуванням фенобарбіталом і пентобарбіталом, хоча точні обставини залишаються невизначеними. Слідчі звернули увагу на особливі деталі, зокрема на те, що він був легко одягнений, попри холодну погоду, і, схоже, намагався розпалити вогонь у печері.

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Сім'ю Граббу одразу ж проінформували. Влада визнала, що, хоча ідентифікація дозволяє поставити крапку в цій справі, багато питань щодо подій, які призвели до його смерті, все ще відкриті.

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