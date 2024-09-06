Визиты по звонку. В глубоком море найдено животное, демонстрирующее умное поведение (видео)

Исследователи случайно обнаружили хитрых млекопитающих, демонстрирующих умное поведение в глубоком море.

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Океан покрывает около 70% поверхности Земли и все еще остается самым мало изученным местом на планете. Десятилетиями ученые используют новые технологии и глубоководные аппараты, чтобы узнать больше о том, что происходит под поверхностью океана. В новом исследовании, изучая рутинную активность морской жизни у берегов Канады, ученые наткнулись на нечто любопытное, пишет IFLScience.

Во время наблюдений команда наткнулась на стаю северных морских слонов, демонстрирующих увлекательное поведение: каждый раз, когда устройство издавало импульс сонара, животные направлялись вниз за едой, будто по звоночку к обеду. Такое наблюдение было замечено при излучении того, как глубоководные рыбы и беспозвоночные реагировали на различные раздражители в водах каньона Баркли у побережья южного острова Ванкувер.

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Команда заметила, что 8 северных морских слонов регулярно подходили к их устройству, погруженному на глубину 645 метров, всякий раз, когда оно издавало шум, генерируемый сонаром. По словам ведущего автора исследования из Университета Майами и Университета Виктории Элоизы Фруэн-Муи, они с коллегами подозревают, что животные научились связывать шум сонара с наличием пищи. Отметим, что науке это явление известно как эффект "обеденного колокола".

Восемь тюленей были названы в честь участников The Beach Boys: Брайан, Деннис, Карл, Майк, Эл, Дэвид, Блонди и Брюс Фото: Ocean Networks Canada

Предполагается, что тюлени ориентируются на этот звук для поиска места с добычей и охотятся за рыбой, потревоженной светом камеры. Авторы исследования обнаружили, что чаще всего морские рыбы охотились на угольную рыбу — их любимое лакомство.

Кстати, восемь тюленей были названы в честь участников The Beach Boys: Брайан, Деннис, Карл, Майк, Эл, Дэвид, Блонди и Брюс. В конце концов, они оттачивали свои охотничьи навыки, улавливая "хорошие вибрации" от сонарного оборудования. Команда дала животным имена, чтобы иметь возможность лучше различать частоту посещений и привычки тюленей.

К слову, это не единственное, что обнаружили ученые. На ряду с ранее не задокументированным эффектом "обеденного колокольчика", команда также обнаружила другое ранее не изученное поведение отдыха среди морских слонов. Кадры, снятые командой, свидетельствуют о том, что некоторые морские слоны практикую сон на морском дне в каньоне Баркли — они лежат неподвижно в течение нескольких минут. Наблюдения показывают, что самый долгий сон животных составил 8 минут 40 секунд, после чего тюлень отправился на поверхность, чтобы вдохнуть.

Отметим, что каньон Баркли представляет собой полосу морского дна, где находятся геологические образования, выделяющие термогенный газ — это привлекает множество других форм жизни. В предыдущем эксперименте на этом месте ученые поместили гигантские ребра горбатых китов на глубину 890 метров и использовала специальную камеру, чтобы наблюдать за тем, как тело мертвого кита питает множество организмов на морском дне.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну того, как морские слоны спят под водой.