Жители прибрежного чилийского города Пуэрто-Сиснес были изумлены, когда увидели, как по центральным улицам передвигается двухтонный морской слон. В связи с коронавирусом в городе действует комендантский час, и животное, ввиду отсутствия людей, видимо заблудилось, после того, как его выбросило на берег.

Об этом пишет The Guardian.

Город Пуэрто-Сиснес расположен в 1 500 километрах от столицы страны Сантьяго.

Морскому слону, в конце концов, помогли добраться обратно к воде военные, полицейские и местные жители, которые принялись им помогать. На огромного морского слона натянули черный брезент и оттащили его к морю.

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"Я никогда не видела их так близко — и уж тем более в центре города. Мы видим этих животных довольно далеко в море и потому мало о них знаем. Вы не знаете, опасны ли они, могут ли на кого-то напасть. Но, что мы увидели, это то, что животное испугалось", — рассказала одна из местных.

Сержант чилийского военно-морского флота Хосе Муньос, принимавший участие в транспортировке животного к морю, сказал, что морской слон преодолел несколько городских кварталов, прежде, чем его отправили по месту обитания.

"Я хочу поблагодарить сообщество за поддержку. Мы будем проводить постоянное патрулирование, чтобы [животное] не вернулось и не допустило несчастных случаев", – добавил Муньос.

Морские слоны являются одними из крупнейших представителей семейства тюленей. Они могут достигать 6 метров в длину и весить до 4 тонн.

Напомним, житель городка Террингтон-Сент-Клемент в Великобритании нашел трехнедельного детеныша тюленя в саду за домом в 6,4 километра от моря.