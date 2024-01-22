На 20-30%: за время войны уличная преступность снизилась, в полиции назвали причину

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, в связи с введением комендантского часа и активной деятельностью полиции на улицах, уменьшилось количество совершаемых преступлений, однако общее количество правонарушений возросло.

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Уровень преступности в Украине за время войны не вырос, но изменился характер правонарушений. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью агентству "РБК-Украина".

Как комендантский час повлиял на уличную преступность

По словам Выговского, уличная преступность снизилась на 20-30%. Это связано с комендантским часом и усилением присутствия полиции на улицах.

"Мы все равно так или иначе смотрим относительно количества преступлений на 10 тысяч населения. Конечно, этот показатель в крупных городах и областях больше, чем в маленьких регионах. Это закономерность", — пояснил Выговский.

Общее количество преступлений выросло из-за войны

Вместе с тем, глава Нацполиции отметил, что выросло общее количество преступлений, включая регистрацию тяжких и особо тяжких. Это объясняется, изменениями в законодательстве в связи с военным положением.

"Раньше простые кражи квалифицировались как нетяжкие преступления, а сейчас они квалифицируются как совершенные в условиях войны, и уже являются тяжкими. Во-вторых, во время войны мы документируем военные преступления", — рассказал Выговский.

С начала войны было задокументировано более 111 тысяч таких преступлений.

Также возросло количество латентных преступлений, то есть тех, которые полиция обнаруживает самостоятельно. Это, в первую очередь, незаконный оборот наркотиков, оружия и взрывчатки.

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В контексте бытовой преступности, количество обращений по случаям домашнего насилия увеличилось, но это связано с улучшением обратной связи и помощи полиции в таких ситуациях, отмечает Выговский.

Что касается преступлений, которые совершают военные, то их число также выросло, но в масштабах общей преступности оно незначительно, говорит глава Нацполиции.

"Понимаем, что будем делать после войны. В МВД введена концепция "Безопасная среда", где предусмотрены все шаги, как мы будем обеспечивать правопорядок. Также необходимо максимально трудоустроить военных, которые будут демобилизованы", — добавил Выговский.

Напомним, за 2023 год правоохранители задержали 41 394 человека в Киеве, которые нарушили комендантский час. Патрули имеют право проверять удостоверения личности, которые подтверждают гражданство Украины или специальный статус лиц.

Напомним также, что в конце октября 2023 года на рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект, согласно которому предполагается ввести ответственность для нарушителей комендантского часа.