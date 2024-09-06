Візити за дзвінком. У глибокому морі знайдено тварину, яка демонструє розумну поведінку (відео)

Дослідники випадково виявили хитрих ссавців, які демонструють розумну поведінку в глибокому морі.

Related video

Океан покриває близько 70% поверхні Землі та все ще залишається найменш вивченим місцем на планеті. Десятиліттями вчені використовують нові технології та глибоководні апарати, щоб дізнатися більше про те, що відбувається під поверхнею океану. У новому дослідженні, вивчаючи рутинну активність морського життя біля берегів Канади, вчені натрапили на щось цікаве, пише IFLScience.

Під час спостережень команда натрапила на зграю північних морських слонів, які демонстрували захопливу поведінку: щоразу, коли пристрій видавав імпульс сонара, тварини прямували вниз за їжею, ніби за дзвіночком до обіду. Таке спостереження було помічено під час випромінювання того, як глибоководні риби та безхребетні реагували на різні подразники у водах каньйону Барклі біля узбережжя південного острова Ванкувер.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда помітила, що 8 північних морських слонів регулярно підходили до їхнього пристрою, зануреного на глибину 645 метрів, щоразу, коли він видавав шум, генерований сонаром. За словами провідного автора дослідження з Університету Маямі та Університету Вікторії Елоїзи Фруен-Муї, вони з колегами підозрюють, що тварини навчилися пов'язувати шум сонара з наявністю їжі. Зазначимо, що науці це явище відоме як ефект "обіднього дзвону".

Вісім тюленів були названі на честь учасників The Beach Boys: Брайан, Денніс, Карл, Майк, Ел, Девід, Блонді та Брюс. Фото: Ocean Networks Canada

Передбачається, що тюлені орієнтуються на цей звук для пошуку місця зі здобиччю і полюють за рибою, потривоженою світлом камери. Автори дослідження виявили, що найчастіше морські ссавці полювали на вугільну рибу — їхні улюблені ласощі.

До речі, вісім тюленів були названі на честь учасників The Beach Boys: Браян, Денніс, Карл, Майк, Ел, Девід, Блонді та Брюс. Зрештою, вони відточували свої мисливські навички, вловлюючи "хороші вібрації" від сонарного обладнання. Команда дала тваринам імена, щоб мати можливість краще розрізняти частоту відвідувань і звички тюленів.

До слова, це не єдине, що виявили вчені. Поряд із раніше не задокументованим ефектом "обіднього дзвіночка", команда також виявила іншу раніше не вивчену поведінку відпочинку серед морських слонів. Кадри, зняті командою, свідчать про те, що деякі морські слони практикують сон на морському дні в каньйоні Барклі — вони лежать нерухомо протягом декількох хвилин. Спостереження показують, що найдовший сон тварин становив 8 хвилин 40 секунд, після чого тюлень вирушив на поверхню, щоб вдихнути.

Зазначимо, що каньйон Барклі являє собою смугу морського дна, де знаходяться геологічні утворення, що виділяють термогенний газ — це приваблює безліч інших форм життя. У попередньому експерименті на цьому місці вчені помістили гігантські ребра горбатих китів на глибину 890 метрів і використовувала спеціальну камеру, щоб спостерігати за тим, як тіло мертвого кита живить безліч організмів на морському дні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю того, як морські слони сплять під водою.