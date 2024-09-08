Сенсационное открытие: археологи нашли древнеримский военный лагерь на высоте 2200 метров (фото)

Лагерь римской армии был обнаружен в Швейцарских Альпах и считается, что ему примерно 2000 лет.

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Археологи из Базельского университета использовали лазеры и обнаружили спрятанный в Швейцарских Альпах военный лагерь древнеримской армии на высоте 2200 метров. Это сооружение было создано в 1 веке нашей эры и ему примерно 2000 лет. Данный лагерь располагается над известным полем битвы, пишет Popular Mechanics.

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Древнеримская армия, кажется не только не боялась никаких внешних врагов, но и не боялась высоты. Об этом говорит открытие древнеримского военного лагеря на высоте 2200 метров в Альпах на территории Швейцарии.

Археологи изначально изучали поле битвы римской эпохи, которое находится на 900 метров ниже от лагеря. Но использование лазерного сканирования поверхности позволило сделать, как говорят ученые, сенсационное открытие. Оказалось, что в горах скрывалось целых 2000 лет укрепленное сооружение римской армии, которое имело стратегическое значение.

Военный лагерь располагался таким образом, что римляне имели очень хороший обзор окружающих долин и горных перевалов. Это была идеальная точка для наблюдения за приближающимися врагами. В то же время из лагеря открывался прекрасный вид на поле битвы, которое изучали археологи. Ученые считают, что этот лагерь имеет непосредственное отношение к этому полю битвы.

На этом месте 2000 лет назад располагался дневнеримский лагерь в Швейцарских Альпах Фото: Live Science

Во времена Римской империи военный лагерь защищали три рва и оборонительная стена, известная как вал, что показывают данные исследования. Открытие лагеря показывает, что римским войскам приходилось проходить через горные перевалы, чтобы добраться до этого места.

Исследование военного лагеря позволило обнаружить много древнеримских артефактов, включая оружие, снаряды для пращи, а также гвозди для обуви легионеров. Скорее всего легионеры, размещавшиеся в этом лагере, принимали участии в битве, которая произошла почти на километр ниже в Альпах.

Как уже писал Фокус, египетские археологи обнаружили уникальные памятники времен фараонов. Исследуя Нил, археологи обнаружили древние изображения египетских фараонов, затопленные в результате строительства Асуанской дамбы. Однако ученые планируют продолжить исследования, поскольку ожидают новых открытий.

Также Фокус писал о том, что ученые завершили длительный спор о цивилизации долины Инда. Археологи долго не могли определиться, чем именно является неординарное сооружение в Лотхали, построенное еще во времена цивилизации долины Инда. Только недавно, благодаря использованию новейших технологий, ученые смогли поставить в споре точку.