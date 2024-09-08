Сенсаційне відкриття: археологи знайшли давньоримський військовий табір на висоті 2200 метрів (фото)

Табір римської армії був виявлений у Швейцарських Альпах і вважається, що йому приблизно 2000 років.

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Археологи з Базельського університету використовували лазери і виявили захований у Швейцарських Альпах військовий табір давньоримської армії на висоті 2200 метрів. Ця споруда була створена в 1 столітті нашої ери і їй приблизно 2000 років. Цей табір розташовується над відомим полем битви, пише Popular Mechanics.

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Давньоримська армія, здається, не тільки не боялася жодних зовнішніх ворогів, а й не боялася висоти. Про це свідчить відкриття давньоримського військового табору на висоті 2200 метрів в Альпах на території Швейцарії.

Археологи спочатку вивчали поле битви римської епохи, яке розташоване на 900 метрів нижче від табору. Але використання лазерного сканування поверхні дозволило зробити, як кажуть учені, сенсаційне відкриття. Виявилося, що в горах ховалася цілих 2000 років укріплена споруда римської армії, яка мала стратегічне значення.

Військовий табір розташовувався таким чином, що римляни мали дуже хороший огляд навколишніх долин і гірських перевалів. Це була ідеальна точка для спостереження за ворогами, які наближалися. Водночас із табору відкривався прекрасний вид на поле битви, яке вивчали археологи. Вчені вважають, що цей табір має безпосередній стосунок до цього поля битви.

На цьому місці 2000 років тому розташовувався деннеримський табір у Швейцарських Альпах Фото: Live Science

За часів Римської імперії військовий табір захищали три рови та оборонна стіна, відома як вал, що показують дані дослідження. Відкриття табору показує, що римським військам доводилося проходити через гірські перевали, щоб дістатися до цього місця.

Дослідження військового табору дало змогу виявити багато давньоримських артефактів, зокрема зброю, снаряди для пращі, а також цвяхи для взуття легіонерів. Найімовірніше, легіонери, які розміщувалися в цьому таборі, брали участь у битві, яка відбулася майже на кілометр нижче в Альпах.

Як уже писав Фокус, єгипетські археологи виявили унікальні пам'ятники часів фараонів. Досліджуючи Ніл, археологи виявили стародавні зображення єгипетських фараонів, затоплені в результаті будівництва Асуанської дамби. Однак учені планують продовжити дослідження, оскільки очікують нових відкриттів.

Також Фокус писав про те, що вчені завершили тривалу суперечку про цивілізацію долини Інду. Археологи довго не могли визначитися, чим саме є неординарна споруда в Лотхалі, побудована ще за часів цивілізації долини Інду. Лише нещодавно, завдяки використанню новітніх технологій, науковці змогли поставити в суперечці крапку.