Адская воронка на теле Земли. Искру в глазу тропического циклона запечатлели из космоса (фото)

Астронавты на МКС сделали пару снимков с разницей в несколько минут — обе они показывают глаз циклона Банси, освещенный ударами молнии.

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Тропический циклон Банси впервые получил статус шторма 11 января 2015 года, вскоре после того, как он сформировался у побережья Мадагаскара. Шторм бушевал около 8 дней, двигаясь с Мадагаскара в Индийский океан, где он обрушился на Маврикий, а затем в конечном итоге рассеялся, направляясь обратно к французскому острову Реюньон, пишет Live Science.

Данные NASA Earth Observatory свидетельствуют о том, что Банси достиг пика категории 4 с максимальной скоростью ветра около 185 км/час. 13 января размер глаза шторма достигал 19 километров в поперечнике, а 12 января Международная космическая станция (МКС) над глазом циклона во время интенсивной вспышки молнии. В результате астронавты получили удивительную возможность запечатлеть этот момент.

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По словам астронавтов на МКС, они наблюдали за тем, как глаз шторма загорался минимум дважды в течение нескольких минут. Первый снимок был сделан в 21:04:17 по Гринвичу, а второе фото было сделано в 21:05:53 по Гринвичу. Простыми словами, оба снимка были сделаны в течение всего нескольких минут.

На втором снимке шторма Банси можно заметить мягкий золотистый свет, сияющий над изгибом планеты. Это свечение воздуха — явление, похожее на полярное сияние, возникающее, когда газы, такие как кислород и азот, активируются заряженными частицами и ультрафиолетовым излучением солнца.

На втором снимке, сделанном во время шторма, также запечатлено явление, известное как свечение атмосферы, сияющее над кривизной Земли Фото: NASA Earth Observatory

Известно, что свечение воздуха чаще всего наблюдается в период солнечного максимума, самой активной фазы примерно 11-летнего солнечного цикла, и около него. Любопытно, что последний солнечный максимум достиг своего пика около 2014 года, незадолго до образования шторма Банси. В данный момент, по словам исследователей, мы находимся в середине другого солнечного максимума, который предоставляет астронавтам на МКС дополнительные возможности, чтобы сделать яркие снимки с борта Международной космической станции.

Исследователи отмечают, что четкие изображения вспышек молний редко удается получить с околоземной орбиты, поскольку, как правило, они скрыты облачным покровом. Однако порой это захватывающее зрелище можно увидеть в самом центре тропических штормов, а порой и в отверстиях в облаках.

Например, одно из самых известных фото молнии, запечатленного из космоса, было сделано в феврале 2019 года, когда астронавт на Международной космической станции сделал снимок восходящей голубой струи, вырвавшейся из вершины грозы над центральной частью Тихого океана.

Ранее Фокус писал о самом длинном циклоне в истории: назван рекордсмен среди штормов, продержавшийся 36 дней.