Пекельна вирва на тілі Землі. Іскру в оці тропічного циклону зафіксували з космосу (фото)

Астронавти на МКС зробили кілька знімків із різницею в кілька хвилин — обидва вони показують око циклону Бансі, освітлене ударами блискавки.

Related video

Тропічний циклон Бансі вперше отримав статус шторму 11 січня 2015 року, незабаром після того, як він сформувався біля узбережжя Мадагаскару. Шторм вирував близько 8 днів, рухаючись із Мадагаскару до Індійського океану, де він обрушився на Маврикій, а потім зрештою розсіявся, прямуючи назад до французького острова Реюньйон, пише Live Science.

Дані NASA Earth Observatory свідчать про те, що Бансі досяг піка категорії 4 з максимальною швидкістю вітру близько 185 км/год. 13 січня розмір ока шторму досягав 19 кілометрів у поперечнику, а 12 січня Міжнародна космічна станція (МКС) над оком циклону під час інтенсивного спалаху блискавки. У результаті астронавти отримали дивовижну можливість зафіксувати цей момент.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами астронавтів на МКС, вони спостерігали за тим, як око шторму загорялося щонайменше двічі протягом кількох хвилин. Перший знімок було зроблено о 21:04:17 за Гринвічем, а друге фото було зроблено о 21:05:53 за Гринвічем. Простими словами, обидва знімки були зроблені протягом лише кількох хвилин.

На другому знімку шторму Бансі можна помітити м'яке золотисте світло, що сяє над вигином планети. Це світіння повітря — явище, схоже на полярне сяйво, що виникає, коли гази, як-от кисень і азот, активуються зарядженими частинками й ультрафіолетовим випромінюванням сонця.

На другому знімку, зробленому під час шторму, також зафіксовано явище, відоме як світіння атмосфери, що сяє над кривизною Землі Фото: Черное море

Відомо, що світіння повітря найчастіше спостерігається в період сонячного максимуму, найактивнішої фази приблизно 11-річного сонячного циклу, і близько нього. Цікаво, що останній сонячний максимум досяг свого піка близько 2014 року, незадовго до утворення шторму Бансі. Наразі, за словами дослідників, ми перебуваємо в середині іншого сонячного максимуму, який надає астронавтам на МКС додаткові можливості, щоб зробити яскраві знімки з борту Міжнародної космічної станції.

Дослідники зазначають, що чіткі зображення спалахів блискавок рідко вдається отримати з навколоземної орбіти, оскільки, як правило, вони приховані хмарним покривом. Однак часом це дивовижне видовище можна побачити в самому центрі тропічних штормів, а часом і в отворах у хмарах.

Наприклад, одне з найвідоміших фото блискавки, зафіксованого з космосу, було зроблено в лютому 2019 року, коли астронавт на Міжнародній космічній станції зробив знімок висхідного блакитного струменя, що вирвався з вершини грози над центральною частиною Тихого океану.

Раніше Фокус писав про найдовший циклон в історії: названо рекордсмена серед штормів, який протримався 36 днів.