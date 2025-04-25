Виявлено галактику без головної речовини Всесвіту: її походження не можна пояснити (фото)

Астрономи виявили галактику, в якій, найімовірніше, немає темної матерії. Це невловима речовина, з якої складається більша маси Всесвіту. Але чи могла утворитися ця галактика астрономи поки що пояснити не можуть, хоча є припущення.

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Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal, пише Live Science.

Темна матерія, невидима речовина, яка домінує у Всесвіті, забезпечує своєю гравітацією створення і зростання галактик. Але тепер астрономи знайшли галактику, яка не має темної матерії, і це сильно спантеличило вчених. Галактика з назвою FCC 224 є карликовою галактикою і розташована на відстані 65 млн світлових років від нас.

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Уперше астрономи виявили цю галактику торік і однією з її особливостей є наявність десяти дуже яскравих щільних зоряних скупчень. Така кількість зоряних скупчень виглядає дуже незвично з огляду на те, що це не велика, а карликова галактика, яка має відносно невеликий розмір. Зазвичай велику кількість таких зоряних скупчень можна побачити у великих галактиках, де багато темної матерії. Але вчені вважають, що в галактиці FCC 224 темної матерії немає.

При цьому галактика не знаходиться ізольовано від інших галактик, на відміну від інших подібних об'єктів з дефіцитом темної матерії. Це означає, що такі галактики можуть бути більш поширеними у Всесвіті й до того ж можуть належати до невідомого типу карликових галактик, кажуть астрономи.

За словами вчених, жодна модель формування галактик у рамках стандартної космологічної моделі еволюції Всесвіту не може пояснити, як з'явилася галактика FCC 224.

Учені вивчили рух зірок у зоряних скупченнях і з'ясувалося, що вони мають низьку швидкість. Це ключовий показник того, що галактика не має сильного гравітаційного тяжіння, створюваного темною матерією. Такий рух зірок астрономи пояснити поки що не можуть.

Галактика FCC 224 Фото: Live Science

Астрономи порівняли властивості галактики FCC 224 з двома галактиками, у яких, найімовірніше, відсутня темна матерія. Вони знаходяться в групі галактик NGC 1052, яка також, як і FCC 224, знаходиться на відстані приблизно 65 млн світлових років від нас.

Вчені вважають, що галактика FCC 224 і дві інші схожі карликові галактики могли бути створені в результаті потужного і швидкого зіткнення багатих газом галактик. У результаті газ міг відокремиться від темної матерії. У відокремленому газі почався процес формування зірок і таким чином могли бути створені одна або кілька галактик без темної матерії.

Астрономи вважають, що у галактики FCC 224, ймовірно, є близнюк. Можливо, це сусідня галактика FCC 240, яка має той самий розмір, форму та орієнтацію, що й галактика FCC 224. Якщо астрономи зможуть підтвердити спільні властивості двох галактик, то це буде доказом того, що їх було створено в результаті зіткнення і сталося те, що було описано вище.

Ще одна гіпотеза астрономів припускає, що властивості галактики FCC 224 могли виникнути внаслідок інтенсивного утворення зірки в щільних зоряних скупченнях, що створило високоенергетичне середовище, яке витіснило темну матерію з галактики.

Як уже писав Фокус, хоча зараз Марс є сухою, холодною і негостинною планетою, в далекому минулому він нагадував Землю, вважають вчені. Тепер же вчені з'ясували, що на Марсі в минулому могли йти дощі і навіть сніг.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, коли у Всесвіті виникли 50% всіх зірок. Також у цей період спостерігалося небувале зростання чорних дір.