Обнаружена галактика без главного вещества Вселенной: ее происхождение нельзя объяснить (фото)

Астрономы обнаружили галактику, в которой, скорее всего нет темной материи. Это неуловимое вещество, из которого состоит большая массы Вселенной. Но могла образоваться эта галактика астрономы пока объяснить не могут, хотя есть предположения.

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Исследование опубликовано в Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Темная материя, невидимое вещество, которое доминирует во Вселенной, обеспечивает своей гравитацией создание и рост галактик. Но теперь астрономы нашли галактику, которая не имеет темную материю, и это сильно озадачило ученых. Галактика с названием FCC 224 является карликовой галактикой и находится на расстоянии 65 млн световых лет от нас.

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Впервые астрономы обнаружили эту галактику в прошлом году и одной из ее особенностей является наличие десяти очень ярких плотных звездных скоплений. Такое количество звездных скоплений выглядит очень необычно, учитывая, что это не крупная, а карликовая галактика, имеющая относительно небольшой размер. Обычно большое количество таких звездных скоплений можно увидеть в больших галактиках, где много темной материи. Но ученые считают, что в галактике FCC 224 темной материи нет.

При этом галактика не находится изолированно от других галактик, в отличие от других подобных объектов с дефицитом темной материи. Это значит, что такие галактики могут быть более распространенными во Вселенной и к тому же могут принадлежать к неизвестному типу карликовых галактик, говорят астрономы.

По словам ученых, ни одна модель формирования галактик в рамках стандартной космологической модели эволюции Вселенной не может объяснить, как появилась галактика FCC 224.

Ученые изучили движение звезд в звездных скоплениях и выяснилось, что они имеют низкую скорость. Это ключевой показатель того, что у галактики нет сильного гравитационного притяжения, создаваемого темной материей. Такое движение звезд астрономы объяснить пока не могут.

Галактика FCC 224 Фото: Live Science

Астрономы сравнили свойства галактики FCC 224 с двумя галактиками, в которых, скорее всего, отсутствует темная материя. Они находятся в группе галактик NGC 1052, которая также, как и FCC 224, находится на расстоянии примерно 65 млн световых лет от нас.

Ученые считают, что галактика FCC 224 и две другие похожие карликовые галактики могли быть созданы в результате мощного и быстрого столкновения богатых газом галактик. В результате газ мог отделится от темной материи. В отделенном газе начался процесс формирования звезд и таким образом могли быть созданы одна или несколько галактик без темной материи.

Астрономы считают, что у галактики FCC 224, вероятно, есть близнец. Возможно, это соседняя галактика FCC 240, которая имеет тот же размер, форму и ориентацию, что и галактика FCC 224. Если астрономы смогут подтвердить общие свойства двух галактик, то это будет доказательство того, что они были созданы в результате столкновения и произошло то, что было описано выше.

Еще одна гипотеза астрономов предполагает, что свойства галактики FCC 224 могли возникнуть в результате интенсивного образования звезды в плотных звездных скоплениях, что создало высокоэнергетическую среду, которая вытеснила темную материю из галактики.

Как уже писал Фокус, хотя сейчас Марс является сухой, холодной и негостеприимной планетой, в далеком прошлом он напоминал Землю, считают ученые. Теперь же ученые выяснили, что на Марсе в прошлом могли идти дожди и даже снег.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, когда во Вселенной возникли 50% всех звезд. Также в этот период наблюдался небывалый рост черных дыр.