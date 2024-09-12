Приятный сюрприз. В Австралии посреди леса найдены самые редкие яйца в мире

Исследователи обрадовались, обнаружив посреди австралийского государственного леса удивительно красивые мраморные зеленые яйца.

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Во время плановой проверки на предмет наличия находящихся под угрозой исчезновения диких животных перед лесозаготовками сотрудники Австралийской лесной корпорации наткнулись на нечто любопытное — кладку мраморных зеленых яиц. Позже они заявили, что кладка яиц оказалась "важной экологической находкой", пишет IFLScience.

Известно, что яйца принадлежали одной из самых редких птиц в мире — прибрежному эму. Обыкновенные эму считаются одними из самых знаковых видов Австралии — их популяция стабильна. Однако с прибрежными эму все обстоит немного иначе: по словам ученых, представители этого вида считаются генетически отличными от других эму страны.

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Ранее прибрежные эму были распространены по всему северо-восточному побережью Нового Южного Уэльса и играли важную роль в распространении семян и фруктов по всей территории. Однако в 2002 году правительство Нового Южного Уэльса было вынуждено признать вид, находящимся под угрозой исчезновения.

Основными причинами вымирания прибрежных эму считаются хищники и автомобили. В результате теперь представители этого вида обитают лишь на крошечном участке — при этом численность популяции, вероятно, не превышает полусотни.

По словам старшего эколога Лесной корпорации Криса Слэйда, предварительные оценки указывают на то, что на Северном побережье может обитать менее 50 представителей этого вида. Именно поэтому обнаружение гнезда с яйцами является знаковым моментом для популяции, находящейся под угрозой исчезновения.

Слэйд отмечает, что в общей сложности было обнаружено 10 темно-зеленых яиц: 9 из них находились в гнезде, а еще одно было найдено неподалеку. Исследователи также намереваются в дальнейшем создать все возможные условия, чтобы обеспечить вылупление птенцов.

Позже ученые обнаружили, что из двух яиц уже вылупились птенцы, а еще одно оказалось нежизнеспособным — его ученые забрали в лабораторию на анализ. Остальные 7 яиц были помещены в инкубатор командой Saving Our Species из департамента охраны окружающей среды в рамках программы по разведению прибрежных эму в неволе. С тех пор вылупились два яйца, хотя один из птенцов позже умер по неизвестным причинам, а остальные пять остаются в инкубаторе.

Отметим, что это открытие не обошлось без скандала. Дело в том, что гнездо было найдено в лесу, предназначенном для лесозаготовки. Несмотря на находку работы по спиливанию леса продолжались здесь всего в 100 метрах, пока не были добровольно прекращены 10 сентября. Ученые полагают, что такой уровень беспокойства, вероятно, негативно влияет на прибрежных эму, что лишь усложняет положение вида.

Ранее Фокус писал о том, что 66 млн лет назад кто-то оставил в Антарктиде гигантское яйцо: ученые нашли мать-кукушку.