Приємний сюрприз. В Австралії посеред лісу знайдено найрідкісніші яйця у світі

Дослідники зраділи, виявивши посеред австралійського державного лісу напрочуд красиві мармурові зелені яйця.

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Під час планової перевірки щодо наявності диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення, перед лісозаготівлями співробітники Австралійської лісової корпорації натрапили на щось цікаве — кладку мармурових зелених яєць. Пізніше вони заявили, що кладка яєць виявилася "важливою екологічною знахідкою", пише IFLScience.

Відомо, що яйця належали одному з найрідкісніших птахів у світі — прибережному ему. Звичайні ему вважаються одними з найбільш знакових видів Австралії — їхня популяція стабільна. Однак із прибережними ему все трохи інакше: за словами вчених, представники цього виду вважаються генетично відмінними від інших ему країни.

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Раніше прибережні ему були поширені по всьому північно-східному узбережжю Нового Південного Уельсу і відігравали важливу роль у поширенні насіння і фруктів по всій території. Однак у 2002 році уряд Нового Південного Уельсу був змушений визнати вид таким, що перебуває під загрозою зникнення.

Основними причинами вимирання прибережних ему вважаються хижаки та автомобілі. У результаті тепер представники цього виду мешкають лише на крихітній ділянці — водночас чисельність популяції, ймовірно, не перевищує пів сотні.

За словами старшого еколога Лісової корпорації Кріса Слейда, попередні оцінки вказують на те, що на Північному узбережжі може мешкати менше ніж 50 представників цього виду. Саме тому виявлення гнізда з яйцями є знаковим моментом для популяції, що перебуває під загрозою зникнення.

Слейд зазначає, що загалом було виявлено 10 темно-зелених яєць: 9 із них перебували в гнізді, а ще одне було знайдено неподалік. Дослідники також мають намір надалі створити всі можливі умови, щоб забезпечити вилуплення пташенят.

Пізніше вчені виявили, що з двох яєць уже вилупилися пташенята, а ще одне виявилося нежиттєздатним — його вчені забрали в лабораторію на аналіз. Решта 7 яєць були поміщені в інкубатор командою Saving Our Species з департаменту охорони навколишнього середовища в рамках програми з розведення прибережних ему в неволі. Відтоді вилупилися два яйця, хоча одне з пташенят пізніше померло з невідомих причин, а решта п'ять залишаються в інкубаторі.

Зазначимо, що це відкриття не обійшлося без скандалу. Річ у тім, що гніздо було знайдено в лісі, призначеному для лісозаготівлі. Попри знахідку, роботи зі спилювання лісу тривали тут усього за 100 метрів, поки не були добровільно припинені 10 вересня. Вчені вважають, що такий рівень занепокоєння, ймовірно, негативно впливає на прибережних ему, що лише ускладнює становище виду.

Раніше Фокус писав про те, що 66 млн років тому хтось залишив в Антарктиді гігантське яйце: вчені знайшли матір-зозулю.