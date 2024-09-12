Пушистые доктора. Ученые обнаружили, что собаки на самом деле могут облегчить физическую боль

Новое исследование показывает, что наши питомцы на самом деле могут облегчить физическую боль — им просто достаточно быть рядом.

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В сложные периоды, например, восстановления после болезненной процедуры, люди, как правило, хотят, чтобы рядом с ними были близкие люди. Но теперь ученые обнаружили, что в такие моменты нам, вероятно, лучше находиться рядом с собаками — ученые считают, что именно питомцы должны стать нашими главными компаньонами во время реабилитации, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено под руководством доктора Хайи Мауэрсберг на кафедре психологии Университета имени Гумбольдта в Берлине (Германия). Исследователи обнаружили, что присутствие собаки в действительности может снизить чувство боли во время восстановления после физического испытания.

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Более того, ученые теперь считают, что объятия с собакой и даже простое присутствие животного рядом — более эффективная форма облегчения, чем присутствие другого человека. В то же время, по словам Мауэрсберг, они с командой не могут утверждать, что простого присутствия собаки будет достаточно, чтобы заменить обезболивающие препараты — эксперименты были проведены лишь на незначительной форме боли.

Авторы исследования утверждают, что социальная поддержка семьи и друзей оказывает некое влияние на здоровье человека, однако не способна помочь справиться с болью. Отталкиваясь от этого, ученые стремились проверить, являются ли домашние собаки более полезными источниками поддержки в болезненной ситуации — результаты работы ученых указывают на то, что это действительно так.

В ходе исследования ученые провели два эксперимента, сосредоточенных исключительно на физической боли, а не эмоциональной. В первом эксперименте 74 женщины выполнили задание по холодовому прессу в присутствии своей собственной собаки, друга или в одиночестве. Отметим, что задание по холодовому прессу часто используется учеными для вызова боли в лабораторных экспериментах. Для этого руки испытуемого помещаются в ледяную воду на максимально возможное время, пока боль не станет невыносимой.

Во втором эксперименте около полусотни женщин выполнили задание по холодовому прессу в присутствие незнакомой собаки, незнакомого человека или в одиночестве. Отметим, что в экспериментах принимали участие только женщины — таким образом ученые хотели получить более чистые результаты.

В первом эксперименте собаки сидели в углу поблизости, и не было никакого физического контакта, но во втором эксперименте участникам разрешалось гладить собак. Результаты обоих экспериментов показали, что люди чувствовали меньше боли и демонстрировали меньше болевого поведения (стискивание челюстей, гримасничанье, жалобы) в присутствие собак. Как и ожидалось, присутствие собственной собаки привело к более сильному снижению боли.

В то же время ученые признают, что присутствие во время эксперимента человека также уменьшало болевые ощущения, по крайней мере, в сравнении с нахождением в одиночестве. Таким образом ученые пришли к выводу, что наши питомцы, вероятно, действительно способны облегчить нашу физическую боль.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.