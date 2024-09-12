Пухнасті лікарі. Учені виявили, що собаки насправді можуть полегшити фізичний біль

Нове дослідження показує, що наші улюбленці насправді можуть полегшити фізичний біль — їм просто достатньо бути поруч.

Related video

У складні періоди, наприклад, відновлення після болючої процедури, люди, як правило, хочуть, щоб поруч із ними були близькі люди. Але тепер учені виявили, що в такі моменти нам, імовірно, краще перебувати поруч із собаками — учені вважають, що саме вихованці мають стати нашими головними компаньйонами під час реабілітації, пише Daily Mail.

Нове дослідження було проведене під керівництвом доктора Хайї Мауерсберг на кафедрі психології Університету імені Гумбольдта в Берліні (Німеччина). Дослідники виявили, що присутність собаки насправді може знизити відчуття болю під час відновлення після фізичного випробування.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ба більше, вчені тепер вважають, що обійми з собакою і навіть проста присутність тварини поруч — ефективніша форма полегшення, ніж присутність іншої людини. Водночас за словами Мауерсберг, вони з командою не можуть стверджувати, що простої присутності собаки буде достатньо, щоб замінити знеболювальні препарати — експерименти були проведені лише на незначній формі болю.

Автори дослідження стверджують, що соціальна підтримка сім'ї та друзів чинить певний вплив на здоров'я людини, проте не здатна допомогти впоратися з болем. Відштовхуючись від цього, вчені прагнули перевірити, чи є домашні собаки більш корисними джерелами підтримки у хворобливій ситуації — результати роботи вчених вказують на те, що це дійсно так.

Під час дослідження вчені провели два експерименти, зосереджені виключно на фізичному болю, а не емоційному. У першому експерименті 74 жінки виконали завдання з холодового преса в присутності свого власного собаки, друга або на самоті. Зазначимо, що завдання з холодового преса часто використовується вченими для виклику болю в лабораторних експериментах. Для цього руки випробовуваного поміщають у крижану воду на максимально можливий час, поки біль не стане нестерпним.

У другому експерименті близько півсотні жінок виконали завдання з холодового преса в присутності незнайомої собаки, незнайомої людини або на самоті. Зазначимо, що в експериментах брали участь тільки жінки — у такий спосіб учені хотіли отримати чистіші результати.

У першому експерименті собаки сиділи в кутку поблизу, і не було ніякого фізичного контакту, але в другому експерименті учасникам дозволялося гладити собак. Результати обох експериментів засвідчили, що люди відчували менше болю і демонстрували менше больової поведінки (стискання щелеп, гримасування, скарги) у присутності собак. Як і очікувалося, присутність власного собаки призвела до сильнішого зниження болю.

Водночас науковці визнають, що присутність під час експерименту людини також зменшувала больові відчуття принаймні порівняно з перебуванням на самоті. Таким чином науковці дійшли висновку, що наші улюбленці, ймовірно, справді здатні полегшити наш фізичний біль.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.