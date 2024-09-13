Крупные змеи пожирают друг друга, но некоторым удается вернуться с "той стороны": ученые негодуют

Исследователи наблюдали, как более крупная змея проглотила двух поменьше, а затем отрыгнула своих жертв — одной из них удалось выжить.

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Не секрет, что змеи время от времени питаются друг другом. Ранее ученые засняли, как две самых крупных змеи в мире охотятся друг на друга, в результате одна из них проглотила вторую. Теперь сотрудники службы охраны дикой природы в Джорджии заметили нечто еще более удивительное — проглоченной змее удалось вырваться из пасти хищника и выжить, пишет Live Science.

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Специалисты по дикой природе из Департамента природных ресурсов Джорджии (DNR) наткнулись на нечто любопытное на юге Джорджии. В общей сложности в истории были задействованы три змеи:

более крупная индиговая змея — около 1,2 метра;

молодая крысиная змея;

молодая восточная алмазная змея.

Исследователи обнаружили, что две молодые змеи были изначально проглочены более крупной, а затем она отрыгнула их обратно. Крысиной змее повезло меньше и она не смогла пережить инцидент, в то время как отрыгнутая гремучая змея в конечном итоге проявляла признаки жизни примерно через час после того, как ее нашли. Более того, ученые заметили, что она выглядела так, будто и не пережила потрясение — позже ее заметили греющейся на солнце вместо того, чтобы укрыться в норе.

Дальнейшие наблюдения также показали, что у гремучей змеи также была большая выпуклость в средней части тела — это говорит о том, что недавно она проглотила мышь целиком. Исследователи отмечают, что этот инцидент не просто демонстрирует впечатляющие охотничьи способности индиго, но также указывает и на неожиданную стойкость гремучей змеи.

Отметим, что сами по себе змеи, поедающие друг друга вовсе не являются чем-то необычным. Более того, ученые также считают, что огромные размеры жертвы вовсе не являются препятствием. Впрочем, стоит понимать, что поедание чрезвычайно огромной добычи сопряжено с некоторыми рисками, например, удушьем.

Ученые теперь полагают, что змея индиго могла пытаться избежать такой участи, а потому отрыгнула жертв обратно, чтобы сохранить себе жизнь. Впрочем, ученые признают, что у такого поведения могут быть и другие причины. Например, змея добровольно отказалась от пищи, чтобы спастись от хищника, или стрессовала из-за того, что ее напугали эксперты по дикой природе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему змеи глотают свои хвосты.