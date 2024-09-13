Великі змії пожирають одна одну, але деяким вдається повернутися з "того боку": вчені обурюються

Дослідники спостерігали, як більша змія проковтнула двох менших, а потім відригнула своїх жертв — одній із них вдалося вижити.

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Не секрет, що змії час від часу харчуються одна одною. Раніше вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну, в результаті одна з них проковтнула другу. Тепер співробітники служби охорони дикої природи в Джорджії помітили щось ще більш дивовижне — проковтнутій змії вдалося вирватися з пащі хижака і вижити, пише Live Science.

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Фахівці з дикої природи з Департаменту природних ресурсів Джорджії (DNR) натрапили на щось цікаве на півдні Джорджії. Загалом в історії були залучені три змії:

більша індигова змія — близько 1,2 метра;

молода щуряча змія;

молода східна алмазна змія.

Дослідники виявили, що дві молоді змії були спочатку проковтнуті більшою, а потім вона відригнула їх назад. Щурячій змії пощастило менше і вона не змогла пережити інцидент, тоді як відригнута гримуча змія зрештою виявляла ознаки життя приблизно через годину після того, як її знайшли. Ба більше, вчені помітили, що вона мала такий вигляд, ніби й не пережила потрясіння — пізніше її помітили такою, що гріється на сонці замість того, щоб сховатися в норі.

Подальші спостереження також показали, що у гримучої змії також була велика опуклість у середній частині тіла — це свідчить про те, що нещодавно вона проковтнула мишу цілком. Дослідники зазначають, що цей інцидент не просто демонструє дивовижні мисливські здібності індиго, але також вказує і на несподівану стійкість гримучої змії.

Зазначимо, що самі по собі змії, які поїдають одна одну, зовсім не є чимось незвичайним. Ба більше, вчені також вважають, що величезні розміри жертви зовсім не є перешкодою. Втім, варто розуміти, що поїдання надзвичайно величезної здобичі пов'язане з деякими ризиками, наприклад, задухою.

Вчені тепер вважають, що змія індиго могла намагатися уникнути такої долі, а тому відригнула жертв назад, щоб зберегти собі життя. Утім, учені визнають, що у такої поведінки можуть бути й інші причини. Наприклад, змія добровільно відмовилася від їжі, щоб врятуватися від хижака, або стресувала через те, що її налякали експерти з дикої природи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому змії ковтають свої хвости.