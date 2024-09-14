Чужой достиг Земли. Ученые показали, как "ксеноморф" вырывается из брюшка мухи (фото)
Исследователи опубликовали ужасное видео, на котором паразитическая оса покидает тело мухи.
Исследователи из Миссисипи обнаружили ранее неизвестный вид осы-паразита, которая созревает внутри тел живых взрослых плодовых мушек, а затем вырывается из них, подобно тому, как это делает ксеноморф в фильме "Чужой", пишет Live Science.
Хитрый хищник получил название Syntretus perlmani. Исследователи отмечают, что новый вид является первой осой в мире, которая заражает взрослых плодовых мух. Отметим, что науке известны и другие хищные виды ос, однако они, как правило, нападают на мух на более ранних стадиях жизни — личинок или куколок. Отметим, что осы всегда являются паразитоидами, а не паразитами, так как в конце концов они всегда убивают своих хозяев, в то время как паразиты обычно не делают этого.
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По словам ведущего автора исследования, биолога из Университета штата Миссисипи Логана Мура, они с коллегами наткнулись на осу совершенно случайно, собирая обычную плодовую муху Drosophila affinis на своих задних дворах в Миссисипи.
Исследователи обнаружили, что самка S. Perlmani использует свой игольчатый орган яйцеклада, нечто похожее на жало у ос, для того, чтобы пронзить и отложить яйцо в брюшко плодовой мушки. Далее из яйца вылупляется крошечная личинка осы, которая растет внутри мухи около 17 дней, а затем покидает тело хозяина, пронзая и убивая его. По словам Мура, еще более устрашающим кажется то, что личинка фактически вылезает и бока мухи. Но самым ужасным кажется то, что муха обычно остается живой в течение нескольких часов после этого.
В ходе исследования ученые намеревались проверить плодовых мушек на наличие паразитических червей, известных как нематоды, однако наткнулись на нечто более любопытное. Перед ними была личинка осы с острым хвостом внутри брюшка одной из мух.
Изначально ученые приняли это за случайность, однако затем обнаружили больше личинок ос и в конечном итоге подтвердили свое открытие, выращивая в лаборатории и изучая ДНК нового вида. Команда наблюдала, как в лаборатории зрелые личинки покидали тела своих хозяев, оставаясь на месте в течение нескольких часов, пока мушки были живы, а затем закапывались в любой субстрат, предоставленный учеными. Оказавшись под прикрытием, они входили в стадию кокона примерно на 23 дня, прежде чем вырастать во взрослых особей.
Любопытно, что ученые изучали плодовых мушек в течение столетий, но ранее не замечали этот вид ос, пользующихся этим телом. Отметим, что плодовые мушки идеально подходят для научных исследований, так как разделяют с людьми около 75% генов, ответственных за человеческие заболевания.
В то же время обнаружение осы стало неожиданностью для исследователей, поскольку плодовые мушки чрезвычайно распространены и хорошо изученные. В результате ученые были чрезвычайно удивлены, обнаружив совершенно новый вид ос в их телах. По словам Мура, единственная причина, по которой осам так долго удавалось скрываться от ученых, вероятно, заключается в том, что никто не ожидал, что они могут скрываться в телах мушек.
В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы узнать больше о том, как новый вид эволюционировал, чтобы заражать взрослых особей.
Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое старое семейство ос-паразитов: они откладывали яйца в живые организмы.