Чужий досяг Землі. Учені показали, як "ксеноморф" виривається з черевця мухи (фото)

Дослідники опублікували жахливе відео, на якому паразитична оса залишає тіло мухи.

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Дослідники з Міссісіпі виявили раніше невідомий вид оси-паразита, яка дозріває всередині тіл живих дорослих плодових мушок, а потім виривається з них, подібно до того, як це робить ксеноморф у фільмі "Чужий", пише Live Science.

Хитрий хижак отримав назву Syntretus perlmani. Дослідники зазначають, що новий вид є першою осою у світі, яка заражає дорослих плодових мух. Зазначимо, що науці відомі й інші хижі види ос, проте вони, як правило, нападають на мух на більш ранніх стадіях життя — личинок або лялечок. Зазначимо, що оси завжди є паразитоїдами, а не паразитами, тому що врешті-решт вони завжди вбивають своїх господарів, тоді як паразити зазвичай не роблять цього.

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За словами провідного автора дослідження, біолога з Університету штату Міссісіпі Логана Мура, вони з колегами натрапили на осу абсолютно випадково, збираючи звичайну плодову муху Drosophila affinis на своїх задніх дворах у Міссісіпі.

Дослідники виявили, що самка S. Perlmani використовує свій голчастий орган яйцеклада, щось схоже на жало в ос, для того, щоб пронизати та відкласти яйце в черевце плодової мушки. Далі з яйця вилуплюється крихітна личинка оси, яка росте всередині мухи близько 17 днів, а потім залишає тіло господаря, пронизуючи й вбиваючи його. За словами Мура, ще більш страхітливим видається те, що личинка фактично вилазить з боків мухи. Але найжахливішим здається те, що муха зазвичай залишається живою протягом кількох годин після цього.

Під час дослідження вчені мали намір перевірити плодових мушок на наявність паразитичних черв'яків, відомих як нематоди, проте натрапили на дещо цікавіше. Перед ними була личинка оси з гострим хвостом всередині черевця однієї з мух.

Личинка паразитоїдної оси, що виривається з плодової мушки Фото: Matthew Ballinger

Спочатку вчені прийняли це за випадковість, проте потім виявили більше личинок ос і в кінцевому підсумку підтвердили своє відкриття, вирощуючи в лабораторії та вивчаючи ДНК нового виду. Команда спостерігала, як у лабораторії зрілі личинки залишали тіла своїх господарів, залишаючись на місці впродовж кількох годин, доки мушки були живі, а потім закопувалися в будь-який субстрат, наданий вченими. Опинившись під прикриттям, вони входили в стадію кокона приблизно на 23 дні, перш ніж виростати в дорослих особин.

Цікаво, що вчені вивчали плодових мушок протягом століть, але раніше не помічали цей вид ос, які користуються цим тілом. Зазначимо, що плодові мушки ідеально підходять для наукових досліджень, оскільки поділяють з людьми близько 75% генів, відповідальних за людські захворювання.

Водночас виявлення оси стало несподіванкою для дослідників, оскільки плодові мушки надзвичайно поширені та добре вивчені. У результаті вчені були надзвичайно здивовані, виявивши абсолютно новий вид ос у їхніх тілах. За словами Мура, єдина причина, через яку осам так довго вдавалося ховатися від учених, ймовірно, полягає в тому, що ніхто не очікував, що вони можуть ховатися в тілах мушок.

Надалі вчені планують продовжити дослідження, щоб дізнатися більше про те, як новий вид еволюціонував, щоб заражати дорослих особин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найстаріше сімейство ос-паразитів: вони відкладали яйця в живі організми.