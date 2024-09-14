Подо льдами Антарктиды зловещие "пальцы смерти" тянутся ко дну: это впервые засняли на видео (видео)

Исследователи впервые засняли формирование одного из пальцев смерти под ледяным континентом и то, как он замораживает все на своем пути.

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Воды вокруг Антарктиды с температурой -2°C могут показаться весьма недружелюбным местом, но это только для людей. Большинству морских существ, обитающим здесь, такие условия кажутся вполне комфортными. Фактически, жизнь процветает в этих водах, но это лишь до того момента, как из-под морского льда не покажется так называемый "палец смерти", пишет IFLScience.

В новой серии сериала BBC "Великие времена Земли" съемочной группе удалось запечатлеть формирование одного такого "пальца смерти", когда он медленно простирался к морскому дну, а коснувшись его, замораживал все на своем пути.

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Подобные кадры могут показаться чем-то инопланетным, но на самом деле в них нет никакой внеземной активности — это бринкил — трубка льда, содержащая в себе рассол и растущая всего за несколько часов.

Как образуются бриниклы?

Во время формирования морского льда, соли в морской воде вовсе не становятся частью этой структуры. Вместо этого они образуют карманы холодного рассола внутри льда, не замерзающие из-за высокого содержания соли. Если этому рассолу выпадет шанс вырваться в воду подо льдами Антарктиды, он в конечном итоге утонет, так как содержание соли делает его значительно плотнее воды, в которую он попадает.

Кроме того, рассол намного холоднее окружающей воды, в результате чего поток опускается вниз и буквально замораживает воду вокруг себя. Именно так и образуются бринкилы. Но на этом история не заканчивается. Как только ледяной сталактит достигает морского дна. Он может продолжить распространяться, замораживая землю и все, что попадется ему на пути.

Кадры роста пальца смерти

Запечатлеть процесс формирования "пальца смерти" подо льдами Антарктиды — задачка не из простых. Ученые давно наблюдают за ледяными сталактитами, но лишь недавно съемочная группа, работающая над сериалом "Замороженная планета", впервые в истории смогла запечатлеть этот процесс.

По словам продюсера сериала Кэтрин Джеффс, из-за сильного холодна и необходимости постоянно менять баллоны с воздухом дайверы попросту не могли оставаться под водой достаточно долго, чтобы запечатлеть рост "пальца смерти" подо льдами ледяного континента.

К счастью, технологии не стоят на месте. В результате ученые использовали подводную камеру, которая смогла сделать покадровую съемку Ранее такого оборудования попросту не существовало, а потому ученым не удавалось запечатлеть этот процесс. Теперь они наконец-то добились успеха.

Ранее Фокус писал о том, что подо льдами Антарктиды 34 млн лет скрывается нечто удивительное.