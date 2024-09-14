Під льодами Антарктиди зловісні "пальці смерті" тягнуться до дна: це вперше зняли на відео (відео)

Дослідники вперше зняли формування одного з пальців смерті під крижаним континентом і те, як він заморожує все на своєму шляху.

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Води навколо Антарктиди з температурою -2°C можуть здатися вельми недружнім місцем, але це тільки для людей. Більшості морських істот, що мешкають тут, такі умови здаються цілком комфортними. Фактично, життя процвітає в цих водах, але це лише до того моменту, як з-під морського льоду не покажеться так званий "палець смерті", пише IFLScience.

У новій серії серіалу BBC "Великі часи Землі" знімальній групі вдалося закарбувати формування одного такого "пальця смерті", коли він повільно простягався до морського дна, а торкнувшись його, заморожував усе на своєму шляху.

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Подібні кадри можуть здатися чимось інопланетним, але насправді в них немає ніякої позаземної активності — це бринкіл — трубка льоду, що містить у собі розсіл і росте всього за кілька годин.

Як утворюються бринікли?

Під час формування морського льоду, солі в морській воді зовсім не стають частиною цієї структури. Замість цього вони утворюють кишені холодного розсолу всередині льоду, що не замерзають через високий вміст солі. Якщо цьому розсолу випаде шанс вирватися у воду під льодами Антарктиди, він зрештою потоне, оскільки вміст солі робить його значно щільнішим за воду, в яку він потрапляє.

Крім того, розсіл набагато холодніший за навколишню воду, внаслідок чого потік опускається вниз і буквально заморожує воду навколо себе. Саме так і утворюються бринкіли. Але на цьому історія не закінчується. Як тільки крижаний сталактит досягає морського дна. Він може продовжити поширюватися, заморожуючи землю і все, що попадеться йому на шляху.

Кадри зростання пальця смерті

Зафіксувати процес формування "пальця смерті" під льодами Антарктиди — завдання не з простих. Вчені давно спостерігають за крижаними сталактитами, але лише нещодавно знімальна група, що працює над серіалом "Заморожена планета", уперше в історії змогла зафіксувати цей процес.

За словами продюсерки серіалу Кетрін Джеффс, через сильний холод і необхідність постійно міняти балони з повітрям дайвери просто не могли залишатися під водою досить довго, щоб закарбувати ріст "пальця смерті" під кригою крижаного континенту.

На щастя, технології не стоять на місці. У результаті вчені використовували підводну камеру, яка змогла зробити покадрову зйомку. Раніше такого обладнання просто не існувало, а тому вченим не вдавалося зафіксувати цей процес. Тепер вони нарешті домоглися успіху.

Раніше Фокус писав про те, що під льодами Антарктиди 34 млн років ховається щось дивовижне.