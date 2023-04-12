Заховані від очей. У таємному світі під Антарктикою "крижані пальці смерті" тягнуться до дна океану

Дослідники показали ці заморожені пазурі смерті, заховані під льодами і розповіли, що вони здатні заморозити все живе, до чого зможуть дістати.

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Океан величезний і приховує безліч таємниць: від невідомих ученим видів, що ховаються в темних водах, до крижаних пальців смерті, захованих під льодами Антарктики, пише IFLScience.

Дослідники показали дивовижні крижані солоні стовпи, заховані під морським льодом, які повільно тягнуться до дна океану. Вчені називають їх брайніклами, і хоча візуально вони можуть нагадувати нам сталактити, що утворюються в печерах, ці дивовижні підводні стовпи все ж таки мають більше спільного з гідротермальними жерлами.

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За словами вчених, ці дивовижні льодові форми утворюються, коли у процесі утворення полярного льоду солі у воді відокремлюються від кристалів чистого льоду. Далі вони можуть утворювати цілі кишені – невеликі канали у тріщинах морського льоду, заповнені надзвичайно солоним розсолом. Згодом цей розсіл може просочитися у відкрите море, заховане під кригою.

Додаткові солі роблять його важчим за навколишню воду, а тому він тоне. Крім того, цей розсіл холодніший за воду навколо, а тому поглинає тепло з усього, до чого здатний дотягнутися. В результаті цього процесу утворюється стовп розсолу, що тоне і нагадує крижані пальці смерті. Часом ці замерзлі форми здатні навіть досягти дна океану, якщо є достатня кількість розсолу і відсутні сильні течії, які могли б зруйнувати брайникл.

Дослідники відзначають, що ці утворення справді мають вельми величний вигляд, проте для донних мешканців океану вони скоріше видаються "крижаними пальцями смерті", адже здатні занапастити все живе, що доторкнеться до них у процесі.

Ще у 2013 році вчені провели дослідження, яке показало, що брайнікли насправді не мають нічого спільного зі сталактитами. Тоді дослідники заявили, що буде куди розумніше думати про них, як про "перевернути хімічні сади". Також дослідники з'ясували, що процес їхнього формування насправді має більше спільного з утворенням грязьових вулканів та гідротермальних жерл.

До речі, деякі дослідники вважають, що брайнікли могли відіграти важливу роль у формуванні життя Землі. Передбачається, що відмова від солі з морського льоду могла створити умови, які стали сумісні з походженням життя.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід" : простягається на 460 км і прискорює танення.