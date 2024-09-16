Какое позвоночное на Земле эволюционирует быстрее всего: ученые назвали это животное

Десятилетиями титул "самого быстро эволюционирующего животного" на планете является предметом жарких споров и ученые назвали несколько претендентов на него.

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Эволюция происходит на протяжении тысячелетий, но она также может произойти всего за несколько поколений. Например, вьюрки Дарвина на Галапагосских островах быстро развили специализированные клювы, поскольку их пищевые возможности изменились; зеленые анолисы развили более крупные подушечки пальцев, что позволило им подниматься выше, спасаясь от хищников, пишет Live Science.

Но главный вопрос, который остается предметом споров в течение десятилетий, заключается в том, какие же позвоночные животные эволюционируют быстрее всего? По словам палеонтолога позвоночных из Бристольского университета в Великобритании Майкла Бентона, это вопрос, на который не так уж просто найти ответ.

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Проблема заключается в том, что ученым попросту неизвестно, всегда ли конкретные организмы эволюционируют быстро. На этот счет существует две основные точки рения:

у некоторых организмов есть нечто врожденное и фундаментальное, что позволяет им функционировать быстро в сравнении с другими;

каждый организм способен эволюционировать быстро, но скорость зависит от изменения окружающей среды.

Исходя и этого очень сложно присвоить титул какому-то одному животному. Так, некоторые ученые присудили этот титул туатарам (Sphenodon punctatus), ящероподобным животным, обитающим только в современной Новой Зеландии. Эти рептилии считаются единственными оставшимися в живых представителями отряда Rhynchocephalia, который был более разнообразен в мезозойскую эру, чем Squamata, отряд современных ящериц и змей, сегодня.

Исследование 2008 года показало, что эти два вида живых ископаемых на самом деле имеют самую высокую скорость молекулярной эволюции среди позвоночных животных. Простыми словами, несмотря на то, что внешний вид вида мало изменился за миллионы лет, однако его ДНК претерпела множество изменений.

Впрочем, не все ученые согласны с тем, что эта эволюция на уровне генома делает гаттерию самым быстро эволюционирующим видом. По словам эволюционного биолога из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского музея Майкла Ли, данные указывают на то, что этот вид, похоже, не слишком эволюционировал анатомически.

По мнению Ли, наиболее явными претендентами на этот титул являются цихлиды озера Виктория. Отметим, что озеро Виктория является самым большим и молодым озером в Африке, охватывающим Уганду, Танзанию и Кению. Исследования показывают, что более 500 видов цихлид эволюционировали в нем за последние 15 000 лет (относительно короткий промежуток времени). По сути, ученые наблюдают здесь то, как один вид быстро диверсифицируется во множество разных видов, меняясь внешне и внутренне, чтобы соответствовать разным нишам в окружающей среде.

Еще одним кандидатом, по мнению эволюционного биолога из университета Технологического института Джорджии Джеймса Страуда, являются гуппи. Исследование показало, что гуппи в свободном от хищников притоке в Тринидаде эволюционировали со скоростью от 3700 до 45 000 дарвинов (единица, используемая для стандартизации эволюционных скоростей).

По словам Ли, наш мир меняется быстрее, чем когда-либо, а потому эволюция, которую мы наблюдаем сегодня, вероятно, будет более быстрой, чем когда-либо в истории. Причем, как с точки зрения происходящих вымираний, так и с точки зрения новых эволюционных реакций на изменения окружающей среды, вызванные человеком.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция на Земле ускорилась в четыре раза: ученые назвали причину всплеска.