Яке хребетне на Землі еволюціонує найшвидше: вчені назвали цю тварину

Десятиліттями титул "тварини, що найшвидше еволюціонує" на планеті, є предметом запеклих суперечок, і науковці назвали кілька претендентів на нього.

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Еволюція відбувається протягом тисячоліть, але вона також може відбутися всього за кілька поколінь. Наприклад, в'юрки Дарвіна на Галапагоських островах швидко розвинули спеціалізовані дзьоби, оскільки їхні харчові можливості змінилися; зелені аноліси розвинули більші подушечки пальців, що дало їм змогу підійматися вище, рятуючись від хижаків, пише Live Science.

Але головне питання, яке залишається предметом суперечок протягом десятиліть, полягає в тому, які ж хребетні тварини еволюціонують найшвидше? За словами палеонтолога хребетних із Бристольського університету у Великій Британії Майкла Бентона, це питання, на яке не так вже й просто знайти відповідь.

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Проблема полягає в тому, що вченим просто невідомо, чи завжди конкретні організми еволюціонують швидко. Щодо цього існує дві основні думки:

у деяких організмів є щось вроджене і фундаментальне, що дає їм змогу функціонувати швидко, як порівняти з іншими;

кожен організм здатний еволюціонувати швидко, але швидкість залежить від зміни навколишнього середовища.

З огляду на все, дуже складно присвоїти титул якійсь одній тварині. Так, деякі вчені присудили цей титул туатарам (Sphenodon punctatus), ящіркоподібним тваринам, що мешкають тільки в сучасній Новій Зеландії. Ці рептилії вважаються єдиними живими представниками загону Rhynchocephalia, який був більш різноманітний у мезозойську еру, ніж Squamata, загін сучасних ящірок і змій, сьогодні.

Дослідження 2008 року показало, що ці два види живих копалин насправді мають найвищу швидкість молекулярної еволюції серед хребетних тварин. Простими словами, попри те, що зовнішній вигляд виду мало змінився за мільйони років, проте його ДНК зазнала безліч змін.

Утім, не всі вчені згодні з тим, що ця еволюція на рівні геному робить гаттерію найшвидшим видом, що еволюціонує. За словами еволюційного біолога з Університету Фліндерса і Південно-Австралійського музею Майкла Лі, дані вказують на те, що цей вид, схоже, не надто еволюціонував анатомічно.

На думку Лі, найбільш явними претендентами на цей титул є цихліди озера Вікторія. Зазначимо, що озеро Вікторія є найбільшим і наймолодшим озером в Африці, що охоплює Уганду, Танзанію і Кенію. Дослідження показують, що понад 500 видів цихлід еволюціонували в ньому за останні 15 000 років (відносно короткий проміжок часу). По суті, вчені спостерігають тут те, як один вид швидко диверсифікується в безліч різних видів, змінюючись зовні та внутрішньо, щоб відповідати різним нішам у навколишньому середовищі.

Ще одним кандидатом, на думку еволюційного біолога з університету Технологічного інституту Джорджії Джеймса Страуда, є гуппі. Дослідження показало, що гуппі у вільній від хижаків притоці в Тринідаді еволюціонували зі швидкістю від 3700 до 45 000 дарвінів (одиниця, що використовується для стандартизації еволюційних швидкостей).

За словами Лі, наш світ змінюється швидше, ніж будь-коли, а тому еволюція, яку ми спостерігаємо сьогодні, ймовірно, буде швидшою, ніж будь-коли в історії. Причому, як з погляду вимирань, що відбуваються, так і з погляду нових еволюційних реакцій на зміни навколишнього середовища, спричинені людиною.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція на Землі прискорилася в чотири рази: вчені назвали причину сплеску.