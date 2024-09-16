Мозг "жонглирует" информацией: почему мы забываем то, о чем только что думали

Исследователи объяснили, почему порой мы забываем, зачем шли в комнату или что собирались сказать.

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Каждый человек на Земле, вероятно, сталкивался с ситуацией, когда шел в комнату, а затем забывал, зачем он туда вошел, или собирался что-то сказать, но забывал, что именно. Человеческий мозг, как правило, уравновешивает бесчисленные мысли и действия, но порой, кажется замыкается, пишет Live Science.

Что же на самом деле происходит, когда мы забываем то, о чем думали всего мгновение назад? Чтобы понять, почему мы забываем, сначала нужно понять, как работает наша память, и развеять некоторые мифы о ней.

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По словам профессора психологии Северо-Восточного университета Сюзанны Дженни, память — представляет собой набор компонентов, связанных с разными когнитивными процессами. Важно понимать, что существует два разных типа памяти: долговременная и рабочая память:

долговременные воспоминания — широкая категория, включающая знания, опыт и навыки, хранящиеся длительный период времени (от нескольких часов до всей жизни);

рабочая память — проносятся в уме лишь на несколько секунд или минут за раз.

По сути, рабочая память напоминает "блокнот сознательной мысли". По словам профессора нейробиологии в Массачусетском технологическом институте Эрла Миллера, каждый кусочек новой информации, внутренний диалог или сенсорный ввод проходят через рабочую память. Ученые полагают, что определенные характеристики рабочей памяти, вероятно, объясняют, почему мы забываем что-то.

По словам Миллера, это связано с двумя факторами:

во-первых, рабочая память имеет ограниченную емкость;

во-вторых, мозг быстро стирает неважные вещи из рабочей памяти, чтобы освободить место для новой информации.

Так как человеческий мог не готов к многозадачности, ему приходится, по сути, "жонглировать" разными мыслями, пока наша рабочая память мечется между разными идеями. Это требует сознательных усилий и внимания, которые контролируются префронтальной корой мозга, областью, связанной со сложным обучением, принятием решений и рассуждениями. Простыми словами, если внимание сосредоточено на одной из этих мыслей или мы отвлекаемся на что-то новое, мозг попросту теряет след более ранних мыслей. Именно поэтому мы забываем то, о чем думали буквально несколько минут назад.

Исследования показывают, что наш мозг особенно склонен "выпадать из рабочей памяти", когда он сонный или ослаблен алкоголем, или наркотиками. По словам Миллера, ее одним фактором может стать возраст человека, так как функция рабочей памяти достигает пика в 20 лет и начинает снижаться в среднем возрасте.

Как вспомнить, зачем мы пришли в комнату или собирались сказать

Ученые советуют не делать много дел одновременно. По словам Миллера, когда вы думаете, что делаете много дел одновременно, вы "жонглируете", а это повышает риск забывания.

В то же время, если мысль уже ускользнула от вас, попробуйте воссоздать контекст — это может помочь вспомнить то, о чем вы забыли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили уникальный элемент формирования воспоминаний.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.