Мозок "жонглює" інформацією: чому ми забуваємо те, про що щойно думали

Дослідники пояснили, чому часом ми забуваємо, навіщо йшли в кімнату або що збиралися сказати.

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Кожна людина на Землі, ймовірно, стикалася з ситуацією, коли йшла до кімнати, а потім забувала, навіщо вона туди увійшла, або збиралася щось сказати, але забувала, що саме. Людський мозок, як правило, врівноважує незліченні думки й дії, але часом, здається, замикається, пише Live Science.

Що ж насправді відбувається, коли ми забуваємо те, про що думали лише мить тому? Щоб зрозуміти, чому ми забуваємо, спершу потрібно зрозуміти, як працює наша пам'ять, і розвіяти деякі міфи про неї.

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За словами професора психології Північно-Східного університету Сюзанни Дженні, пам'ять — це набір компонентів, пов'язаних із різними когнітивними процесами. Важливо розуміти, що існує два різних типи пам'яті: довготривала і робоча пам'ять:

довготривалі спогади — широка категорія, що включає знання, досвід і навички, які зберігаються тривалий період (від кількох годин до всього життя);

робоча пам'ять — проносяться в розумі лише на кілька секунд або хвилин за раз.

По суті, робоча пам'ять нагадує "блокнот свідомої думки". За словами професора нейробіології в Массачусетському технологічному інституті Ерла Міллера, кожен шматочок нової інформації, внутрішній діалог або сенсорне введення проходять через робочу пам'ять. Вчені вважають, що певні характеристики робочої пам'яті, ймовірно, пояснюють, чому ми забуваємо щось.

За словами Міллера, це пов'язано з двома факторами:

по-перше, робоча пам'ять має обмежену місткість;

по-друге, мозок швидко стирає неважливі речі з робочої пам'яті, щоб звільнити місце для нової інформації.

Оскільки людський міг не готовий до багатозадачності, йому доводиться, по суті, "жонглювати" різними думками, поки наша робоча пам'ять кидається між різними ідеями. Це вимагає свідомих зусиль і уваги, які контролюються префронтальною корою мозку, областю, пов'язаною зі складним навчанням, ухваленням рішень і міркуваннями. Простими словами, якщо увага зосереджена на одній із цих думок або ми відволікаємося на щось нове, мозок просто втрачає слід більш ранніх думок. Саме тому ми забуваємо те, про що думали буквально кілька хвилин тому.

Дослідження показують, що наш мозок особливо схильний "випадати з робочої пам'яті", коли він сонний або ослаблений алкоголем чи наркотиками. За словами Міллера, її одним фактором може стати вік людини, оскільки функція робочої пам'яті досягає піку у 20 років і починає знижуватися в середньому віці.

Як згадати, навіщо ми прийшли в кімнату або збиралися сказати

Учені радять не робити багато справ одночасно. За словами Міллера, коли ви думаєте, що робите багато справ одночасно, ви "жонглюєте", а це підвищує ризик забування.

Водночас якщо думка вже вислизнула від вас, спробуйте відтворити контекст — це може допомогти згадати те, про що ви забули.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили унікальний елемент формування спогадів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.