Земля исцеляется. Огромная дыра на теле планеты стала меньше, чем ожидалось (фото)

Исследователи обнаружили, что озоновая дыра над Антарктидой стала меньше и образовалась позже, чем ожидалось в этом году.

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Результаты нового многообещающего исследования показывают, что озоновый слой планеты исцеляется — озоновая дыра над Антарктидой стала значительно меньше и образовалась позже, чем ожидалось в этом году.

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Шокирующее открытие о том, что антропогенное загрязнение проделало брешь в защитном озоновом слое Земли было сделано еще в 1980-х годах. Теперь, почти 40 лет спустя, ученые службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) обнаружили признаки того, что озоновый слой планеты исцеляется.

Новые данные показывают, что дыра в озоновом слое над Южным полюсом (на фото) формировалась дольше, чем в предыдущие годы Фото: Copernicus Climate Change Service

Последние атмосферные наблюдения показывают, что озоновая дыра по состоянию на 13 сентября была на 18,48 миллиона квадратных километров меньше, чем за тот же период в последние годы. Исследователи предупреждают, что это изменение по большей части связано с глобальными погодными условиями, но признают, что есть надежда на то, что озоновый слой может полностью восстановиться в течение следующих десятилетий.

Отметим, что озоновый слой — тонкий слой природного озонового газа — молекулы, состоящей из трех атомов кислорода — который поглощает почти все вредные ультрафиолетовые излучения Солнца. На уровне земли этот газ может вызывать проблемы со здоровьем у уязвимых людей, страдающих от заболеваний легких, таких как астма. Однако, когда газ собирается в верхних слоях земной атмосферы, он поглощает ультрафиолетовое излучение, которое в противном случае воздействовало бы на планету.

Каждый год дыра в озоновом слое образуется около августа Фото: Copernicus Climate Change Service

Впервые озоновая дыра над Южным полюсом была обнаружена учеными из Британской антарктической службы. Ежегодно с приближением весны в Южном полушарии дыра снова открывается, что позволяет ультрафиолетовому излучению изливаться на ледяной континент. Отметим, что этот поток радиации настолько силен, что дикие животные Антарктиды, например, тюлени и пингвины, подвергаются большему риску получить солнечные ожоги.

Как правила, озоновая дыра достигает пика в середине-конце августа, а закрывается к концу ноября. Однако в этом году исследовательские данные указывают на то, что формирование озоновой дыры над Южным полюсом происходило значительно медленнее и менее драматично, чем в прошлые годы. Например, она начала формироваться только в сентябре, и на протяжении всего этого времени она оставалась значительно меньше.

Более толстый озоновый слой в этом году (показан оранжевым и красным) в значительной степени обусловлен ослаблением полярного вихря Фото: Copernicus Climate Change Service

Исследователи теперь прогнозируют, что озоновая дыра, вероятно, начнет сокращаться быстрее и, вероятно, полностью закроется к началу декабря. Отметим, что в прошлом году озоновая дыра достигла пика в 26 миллионов квадратных километров к 10 сентября.

По словам директора CAMS Лоренса Роула, на самом деле существует множество факторов, прямо или косвенно влияющих на образование озоновой дыры над Антарктидой. Среди них извержения вулканов, изменения климата и много другое. И все же ни один из них не оказывает такого влияния, как антропогенные озоноразрушающие вещества.

Ранее Фокус писал о том, что огромная озоновая дыра Земли вновь представляет угрозу для планеты.