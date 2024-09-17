Земля исцеляется. Огромная дыра на теле планеты стала меньше, чем ожидалось (фото)
Исследователи обнаружили, что озоновая дыра над Антарктидой стала меньше и образовалась позже, чем ожидалось в этом году.
В последнее время ученые то и дело пугают человечество расплатой за климатический кризис Земли. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а лето 2024 признано самым жарким за всю историю наблюдений. Теперь, похоже, пришло время для хороших климатических новостей, пишет Daily Mail.
Результаты нового многообещающего исследования показывают, что озоновый слой планеты исцеляется — озоновая дыра над Антарктидой стала значительно меньше и образовалась позже, чем ожидалось в этом году.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Шокирующее открытие о том, что антропогенное загрязнение проделало брешь в защитном озоновом слое Земли было сделано еще в 1980-х годах. Теперь, почти 40 лет спустя, ученые службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) обнаружили признаки того, что озоновый слой планеты исцеляется.
Последние атмосферные наблюдения показывают, что озоновая дыра по состоянию на 13 сентября была на 18,48 миллиона квадратных километров меньше, чем за тот же период в последние годы. Исследователи предупреждают, что это изменение по большей части связано с глобальными погодными условиями, но признают, что есть надежда на то, что озоновый слой может полностью восстановиться в течение следующих десятилетий.
Отметим, что озоновый слой — тонкий слой природного озонового газа — молекулы, состоящей из трех атомов кислорода — который поглощает почти все вредные ультрафиолетовые излучения Солнца. На уровне земли этот газ может вызывать проблемы со здоровьем у уязвимых людей, страдающих от заболеваний легких, таких как астма. Однако, когда газ собирается в верхних слоях земной атмосферы, он поглощает ультрафиолетовое излучение, которое в противном случае воздействовало бы на планету.
Впервые озоновая дыра над Южным полюсом была обнаружена учеными из Британской антарктической службы. Ежегодно с приближением весны в Южном полушарии дыра снова открывается, что позволяет ультрафиолетовому излучению изливаться на ледяной континент. Отметим, что этот поток радиации настолько силен, что дикие животные Антарктиды, например, тюлени и пингвины, подвергаются большему риску получить солнечные ожоги.
Как правила, озоновая дыра достигает пика в середине-конце августа, а закрывается к концу ноября. Однако в этом году исследовательские данные указывают на то, что формирование озоновой дыры над Южным полюсом происходило значительно медленнее и менее драматично, чем в прошлые годы. Например, она начала формироваться только в сентябре, и на протяжении всего этого времени она оставалась значительно меньше.
Исследователи теперь прогнозируют, что озоновая дыра, вероятно, начнет сокращаться быстрее и, вероятно, полностью закроется к началу декабря. Отметим, что в прошлом году озоновая дыра достигла пика в 26 миллионов квадратных километров к 10 сентября.
По словам директора CAMS Лоренса Роула, на самом деле существует множество факторов, прямо или косвенно влияющих на образование озоновой дыры над Антарктидой. Среди них извержения вулканов, изменения климата и много другое. И все же ни один из них не оказывает такого влияния, как антропогенные озоноразрушающие вещества.
Ранее Фокус писал о том, что огромная озоновая дыра Земли вновь представляет угрозу для планеты.