Земля зцілюється. Величезна діра на тілі планети стала меншою, ніж очікувалося (фото)

Дослідники виявили, що озонова діра над Антарктидою стала меншою та утворилася пізніше, ніж очікувалося цього року.

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Результати нового перспективного дослідження показують, що озоновий шар планети зцілюється — озонова діра над Антарктидою стала значно меншою та утворилася пізніше, ніж очікувалося цього року.

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Приголомшливе відкриття про те, що антропогенне забруднення зробило пролом у захисному озоновому шарі Землі, було зроблено ще в 1980-х роках. Тепер, майже 40 років потому, вчені служби моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS) виявили ознаки того, що озоновий шар планети зцілюється.

Нові дані показують, що діра в озоновому шарі над Південним полюсом (на фото) формувалася довше, ніж у попередні роки Фото: Copernicus Climate Change Service

Останні атмосферні спостереження показують, що озонова діра станом на 13 вересня була на 18,48 мільйона квадратних кілометрів меншою, ніж за той самий період в останні роки. Дослідники попереджають, що ця зміна здебільшого пов'язана з глобальними погодними умовами, але визнають, що є надія на те, що озоновий шар може повністю відновитися протягом наступних десятиліть.

Зазначимо, що озоновий шар — тонкий шар природного озонового газу — молекули, що складається з трьох атомів кисню — який поглинає майже всі шкідливі ультрафіолетові випромінювання Сонця. На рівні землі цей газ може спричиняти проблеми зі здоров'ям у вразливих людей, які страждають на захворювання легенів, такі як астма. Однак, коли газ збирається у верхніх шарах земної атмосфери, він поглинає ультрафіолетове випромінювання, яке в іншому разі впливало б на планету.

Щороку діра в озоновому шарі утворюється близько серпня Фото: Copernicus Climate Change Service

Уперше озонова діра над Південним полюсом була виявлена вченими з Британської антарктичної служби. Щороку з наближенням весни в Південній півкулі діра знову відкривається, що дає змогу ультрафіолетовому випромінюванню виливатися на крижаний континент. Зазначимо, що цей потік радіації настільки сильний, що дикі тварини Антарктиди, наприклад, тюлені та пінгвіни, піддаються більшому ризику отримати сонячні опіки.

Як правило, озонова діра досягає піку в середині-кінці серпня, а закривається до кінця листопада. Однак цього року дослідницькі дані вказують на те, що формування озонової діри над Південним полюсом відбувалося значно повільніше і менш драматично, ніж у минулі роки. Наприклад, вона почала формуватися лише у вересні, і впродовж усього цього часу вона залишалася значно меншою.

Більш товстий озоновий шар цього року (показаний помаранчевим і червоним) значною мірою зумовлений ослабленням полярного вихору Фото: Copernicus Climate Change Service

Дослідники тепер прогнозують, що озонова діра, ймовірно, почне скорочуватися швидше і, ймовірно, повністю закриється до початку грудня. Зазначимо, що минулого року озонова діра досягла піка у 26 мільйонів квадратних кілометрів до 10 вересня.

За словами директора CAMS Лоренса Роула, насправді є безліч чинників, які прямо чи опосередковано впливають на утворення озонової діри над Антарктидою. Серед них виверження вулканів, зміни клімату та багато іншого. І все ж жоден із них не чинить такого впливу, як антропогенні озоноруйнівні речовини.

Раніше Фокус писав про те, що величезна озонова діра Землі знову становить загрозу для планети.