"Дюна" во плоти. Первые кадры того, как детеныш тихоходки оседлал огромного хищного червя (видео)

Исследователи впервые засняли на видео детали "крохотного мира", где тихоходке приходится бороться с огромной нематодой.

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Тихоходки, или водяные медведи — переливающиеся восьминогие животные, известные своей способностью к выживанию. В общей сложности науке известно около 1500 видов тихоходок, живущих по всему земному шару — от полюсов до тропиков, пишет Science Alert.

Эти существа широко известны во всем мире благодаря своим необычным способностям выживать — исследования показали, что тихоходки могут выжить при экстремальных температурах и давлении, а также в отсутствие пищи. Более того, ученые полагают, что тихоходки могли бы выжить даже в открытом космосе и на поверхности Луны.

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Теперь исследователи засняли невероятное видео того, как детеныш тихоходки забрался на спину одного из своих величайших хищников — микроскопического червя, известного как нематода. Отметим, что ролик занял пятое место в конкурсе видео "Маленький мир в движении" от Nikon. Любопытно, что видео было снято 24-летним любителем Квинтеном Гельдхофом с помощью микроскопа.

Схватка тихоходки и нематоды похожа на сцену Дикого Запада или путешествие верхом на черве в романе Фрэнка Герберта "Дюна". Несмотря на то, что драматичная картина удивила автора видео, исследователи считают ее совершенно логичной.

По словам Сандры Макиннес, изучающей тихоходок в Британской антарктической службе, это одно из тех событий, которое вполне может произойти, однако редко в этот момент у ученого под рукой будет камера, чтобы запечатлеть момент.

Макиннес отмечает, что животное на видео, вероятно, является видом тихоходок Diphascon, длина которых в среднем составляет около 0,35 миллиметра. Более того, исследовательница считает, что есть веская причина того, почему тихоходка могла запрыгнуть верхом на нематоду. Крохотные черви на самом деле являются прямыми и опасными хищниками для тихоходок — простыми словами, не удержись детеныш верхом на черве, он бы мог проглотить его.

По словам Пола Бартельса, исследователя тихоходок и профессора биологии в колледже Уоррена Уилсона, эксперименты показывают, что тихоходки не могу ходить по стеклянным и пластиковым чашкам Петри. Профессор считает, что тихоходка могла попросту столкнуться с нематодой и червь оказался лучшим, за что ей удалось ухватиться.

Автор видео рассказал, что собрал немного мха с тротуара возле своего дома, а затем использовал устройство под названием воронка Бермана, чтобы отфильтровать микроорганизмы. В итоге ему удалось отделить нематоду и партию яиц тихоходки, видимых через микроскоп.

Он хранил их на предметном стекле в самодельной камере влажности — по сути, закрытой коробке с влажными бумажными полотенцами, чтобы предметное стекло не высыхало. Через несколько дней тихоходки вылупились, и по предметному стеклу бродило около пяти детенышей.

Далее и произошла та самая сцена: один детеныш направился к нематоде, а затем чрезвычайно быстро залез ей на спину. Квинтен отмечает, что использовал для съемки микроскоп Swift 380B, купленный на Amazon, и адаптер, который удерживал камеру iPhone 14 Pro на окуляре микроскопа.

Ранее Фокус писал о том, что названо существо, пережившее крупнейшее массовое вымирание на Земле.