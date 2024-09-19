"Дюна" у плоті. Перші кадри того, як дитинча тихоходки осідлало величезного хижого хробака (відео)

Дослідники вперше зняли на відео деталі "крихітного світу", де тихоходці доводиться боротися з величезною нематодою.

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Тихоходки, або водяні ведмеді — восьминогі тварини, що переливаються восьминогими, відомі своєю здатністю до виживання. Загалом науці відомо близько 1500 видів тихоходок, що живуть по всій земній кулі — від полюсів до тропіків, пише Science Alert.

Ці істоти широко відомі в усьому світі завдяки своїм незвичайним здібностям виживати — дослідження показали, що тихоходки можуть вижити за екстремальних температур і тиску, а також за відсутності їжі. Ба більше, вчені вважають, що тихоходки могли б вижити навіть у відкритому космосі й на поверхні Місяця.

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Тепер дослідники зняли неймовірне відео того, як дитинча тихоходки залізло на спину одного зі своїх найбільших хижаків — мікроскопічного черв'яка, відомого як нематода. Зазначимо, що ролик посів п'яте місце в конкурсі відео "Маленький світ у русі" від Nikon. Цікаво, що відео було зняте 24-річним аматором Квінтеном Гельдхофом за допомогою мікроскопа.

Сутичка тихоходки й нематоди схожа на сцену Дикого Заходу або подорож верхи на хробаку в романі Френка Герберта "Дюна". Попри те, що драматична картина здивувала автора відео, дослідники вважають її цілком логічною.

За словами Сандри Макіннес, яка вивчає тихоходок у Британській антарктичній службі, це одна з тих подій, що цілком може статися, проте рідко в цей момент у вченого під рукою буде камера, щоб зафіксувати момент.

Макіннес зазначає, що тварина на відео, ймовірно, є видом тихоходок Diphascon, довжина яких у середньому становить близько 0,35 міліметра. Ба більше, дослідниця вважає, що є вагома причина того, чому тихоходка могла застрибнути верхи на нематоду. Крихітні черв'яки насправді є прямими й небезпечними хижаками для тихоходок — простими словами, якби дитинча не втрималося верхи на черв'яку, воно б могло проковтнути його.

За словами Пола Бартельса, дослідника тихоходок і професора біології в коледжі Воррена Вілсона, експерименти свідчать, що тихоходки не можуть ходити скляними та пластиковими чашками Петрі. Професор вважає, що тихоходка могла просто зіткнутися з нематодою і черв'як виявився найкращим, за що їй вдалося вхопитися.

Автор відео розповів, що зібрав трохи моху з тротуару біля свого будинку, а потім використовував пристрій під назвою вирва Бермана, щоб відфільтрувати мікроорганізми. У підсумку йому вдалося відокремити нематоду і партію яєць тихоходки, видимих через мікроскоп.

Він зберігав їх на предметному склі в саморобній камері вологості — по суті, закритій коробці з вологими паперовими рушниками, щоб предметне скло не висихало. Через кілька днів тихоходки вилупилися, і по предметному склу бродило близько п'яти дитинчат.

Далі й сталася та сама сцена: одне дитинча попрямувало до нематоди, а потім надзвичайно швидко залізло їй на спину. Квінтен зазначає, що використовував для зйомки мікроскоп Swift 380B, куплений на Amazon, і адаптер, який утримував камеру iPhone 14 Pro на окулярі мікроскопа.

Раніше Фокус писав про те, що названо істоту, яка пережила найбільше масове вимирання на Землі.