Последователи Майкла Джексона: гиббоны во время танца двигаются совсем как люди (видео)

Ученые опубликовали видео, на котором обезьяны танцуют, используя элементы "танца робота" и "вога".

Related video

Не секрет, что приматы умеют танцевать, а некоторые даже слушают музыку. Но не многие из них могут двигаться столь же умопомрачительно как гиббоны. Новое уморительное видео показывает, что эти обезьяны порой танцуют так же как и люди, используя движения "робота" и элементы из вога, пишет Daily Mail.

Видео было снято в спасательном центре в Ниньбине (Вьетнам). На кадрах видно, как самка стоит спиной, а затем драматичное падает и двигается. Исследователи наблюдали за семью гиббонами, исполняющими танец, состоящий из резких движений из стороны в сторону и вверх. Любопытно, что этот танец не просто похож на человеческий, он также исполняется для людей — ученые полагают, что таким образом обезьяны пытаются привлечь внимание сотрудников центра, когда голодны.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам автора исследования, профессора Притти Патель-Гросс из Университета Осло, движения обезьян выглядят, как нечто среднее из "танца робота и стиля танцев, известного как вог". Профессор отмечает, что общая структура танца была одинаковой у всех видов — состояла из временного напряжения тела и сопровождалась подергивающимися движениями конечностей. Все это напоминало движения "танца робота".

В то же время исследователи заметили, что сложность и продолжительность танцев сильно различались от животного к животному. Ученые наблюдали за семью танцующими гиббонами четырех видов:

северным гиббоном с пухлыми щеками;

северным гиббоном с белыми щеками;

южным гиббоном с белыми щеками;

желтощеким гиббоном.

Все четыре вида гиббонов обитают во Вьетнаме и Лаосе на юго-востоке Азии. Но танцы, записанные на камеру, были сняты в европейских и австралийских зоопарках, а также Центре спасения исчезающих приматов во Вьетнаме. Любопытно, что танцы исполняли лишь взрослые самки гиббонов, но не самцы.

Отметим, что в мире дикой природы танец считается сексуально-подстрекательным сигналом для привлечения самца. Простыми словами, это сигнал побуждает к совокуплению. Но теперь, ученые полагают, что танец гиббонов имеет более "широкий спектр применения".

Наблюдения показывают, что самки обезьян также исполняли танец по отношению к людям, как правило, стоя к зрителям спиной. Исследователи полагают, что эти движения самки исполняют в ожидании времени кормления. Впрочем, есть вероятность, что танец — просто часть социального взаимодействия обезьян с людьми.

Команда отмечает, что их наблюдения весьма необычны, так как животные обычно исполняют танцы в целях спаривания. Но эксперты заметили, что гиббоны, вероятно, танцуют, не подразумевая какой-либо практической функции.

По словам профессора Патель-Гросс, они с командой считают, что танцы гиббонов, вероятно, произошли от менее сложных ритмичных процептивных сигналов.

Ранее Фокус писал о том, что зоопарк разгадал тайну того, как изолированная ото всех гиббон родила.