Послідовники Майкла Джексона: гібони під час танцю рухаються зовсім як люди (відео)

Вчені опублікували відео, на якому мавпи танцюють, використовуючи елементи "танцю робота" і "вога".

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Не секрет, що примати вміють танцювати, а деякі навіть слухають музику. Але не багато хто з них може рухатися настільки ж запаморочливо, як гібони. Нове сміховинне відео показує, що ці мавпи часом танцюють так само як і люди, використовуючи рухи "робота" і елементи з вога, пише Daily Mail.

Відео було знято в рятувальному центрі в Ніньбіні (В'єтнам). На кадрах видно, як самка стоїть спиною, а потім драматично падає і рухається. Дослідники спостерігали за сімома гібонами, які виконують танець, що складається з різких рухів з боку в бік і вгору. Цікаво, що цей танець не просто схожий на людський, його також виконують для людей — учені вважають, що в такий спосіб мавпи намагаються привернути увагу співробітників центру, коли голодні.

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За словами автора дослідження, професора Прітті Патель-Гросс з Університету Осло, рухи мавп виглядають, як щось середнє з "танцю робота і стилю танців, відомого як вог". Професорка зазначає, що загальна структура танцю була однаковою в усіх видів — складалася з тимчасового напруження тіла і супроводжувалася рухами кінцівок, що сіпалися. Усе це нагадувало рухи "танцю робота".

Водночас дослідники помітили, що складність і тривалість танців сильно різнилися від тварини до тварини. Вчені спостерігали за сімома гібонами чотирьох видів, які танцювали:

північним гібоном з пухкими щоками;

північним гібоном з білими щоками;

південним гібоном із білими щоками;

жовтощоким гібоном.

Усі чотири види гібонів мешкають у В'єтнамі та Лаосі на південному сході Азії. Але танці, записані на камеру, були зняті в європейських і австралійських зоопарках, а також Центрі порятунку приматів, що зникають, у В'єтнамі. Цікаво, що танці виконували лише дорослі самки гібонів, але не самці.

Зазначимо, що у світі дикої природи танець вважається сексуально-підбурювальним сигналом для залучення самця. Простими словами, цей сигнал спонукає до злягання. Але тепер, вчені вважають, що танець гібонів має більш "широкий спектр застосування".

Спостереження показують, що самки мавп також виконували танець стосовно людей, як правило, стоячи до глядачів спиною. Дослідники вважають, що ці рухи самки виконують в очікуванні часу годування. Утім, є ймовірність, що танець — просто частина соціальної взаємодії мавп із людьми.

Команда зазначає, що їхні спостереження вельми незвичайні, оскільки тварини зазвичай виконують танці з метою спарювання. Але експерти помітили, що гібони, ймовірно, танцюють, не маючи на увазі будь-якої практичної функції.

За словами професора Патель-Гросс, вони з командою вважають, що танці гібонів, імовірно, походять від менш складних ритмічних процептивних сигналів.

Раніше Фокус писав про те, що зоопарк розгадав таємницю того, як ізольована від усіх гібон народила.