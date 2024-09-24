Редкий гость. Встречу доисторической акулы и человека впервые запечатлели на камеру (видео)

Огромные 5-метровые акулы редко встречаются живыми в океане, но теперь британскому дайверу удалось заснять свою встречу с редким гостем на видео.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них живут в верхнем слое океана, а потому ученым проще за ними наблюдать. Но самые редкие экземпляры обитают в "сумеречной зоне океана" и увидеть их — настоящая удача, пишет IFLScience.

Большеротые акулы (Megachasma pelagios) — одни из тех, кого редко можно встретить на поверхности океана живыми. Как правило, ученые замечают их мертвыми или выброшенными на берег. К счастью для нас и науки, на этот раз огромная 5-метровая большеротая акула показалась на поверхности живой и невредимой.

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В результате ученым удалось впервые в истории заснять встречу 5-метровой доисторической акулы и человека в океане. На кадрах видно дайвера Би Смит, которая является членом команды Shark Education, работающей сейчас над документальным фильмом об акулах на Тайване.

Несмотря на то, что большеротые акулы редко поднимаются на поверхность океана, ученым невероятно повезло. Сама Смит отмечает, что во время первой встречи с большеротыми акулами все они казались ей "нереальными".

Дайвер отмечает, что во время погружения была сосредоточена на работе и том, что необходимо сделать для проекта. Лишь после того, как встреча с доисторическими акулами была окончена, вона смогла осознать, что произошло на самом деле. Смит также отмечает, что это погружение много значило для нее, так как она с детства была одержима акулами. Но более важно то, что ученые наконец-то получили драгоценные кадры, необходимые для документального фильма и изучения акул в целом.

Отметим, что большеротые акулы впервые были открыты в 1976 году у побережья Гавайев. Почти за полвека было зафиксировано всего 279 наблюдений — ученые связывают это с тем, что животные обитают в "сумеречной зоне" океана и выходят на поверхность только ночью, чтобы питаться планктоном.

Как правило, большеротых акул можно увидеть уже мертвыми, выброшенными на берег или попавшими в рыболовные сети. По словам Смит, большинство наблюдений происходит во время рыболовства на Тайване, где в 2022 году местные власти ввели запрет на ловлю большеротых акул.

Это новое замечательное видео пополнило избранный архив кадров с большеротыми акулами, включая первое в мире наблюдение двух большеротых акул вместе в 2023 году. Что касается того, почему они тусовались, одна из теорий заключается в том, что они искали пищу или у них могли быть более пикантные мотивы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые удалось заснять сразу двух редких большеротых акул.