Рідкісний гість. Зустріч доісторичної акули і людини вперше зафіксували на камеру (відео)

Величезні 5-метрові акули рідко зустрічаються живими в океані, але тепер британському дайверу вдалося зафільмувати свою зустріч із рідкісним гостем на відео.

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Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з них живуть у верхньому шарі океану, а тому вченим простіше за ними спостерігати. Але найрідкісніші екземпляри мешкають у "сутінковій зоні океану" і побачити їх — справжня удача, пише IFLScience.

Великороті акули (Megachasma pelagios) — одні з тих, кого рідко можна зустріти на поверхні океану живими. Як правило, вчені помічають їх мертвими або викинутими на берег. На щастя для нас і науки, цього разу величезна 5-метрова великорота акула з'явилася на поверхні живою і неушкодженою.

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У результаті вченим вдалося вперше в історії зняти зустріч 5-метрової доісторичної акули та людини в океані. На кадрах видно дайверку Бі Сміт, яка є членом команди Shark Education, що працює зараз над документальним фільмом про акул на Тайвані.

Попри те, що великороті акули рідко підіймаються на поверхню океану, вченим неймовірно пощастило. Сама Сміт зазначає, що під час першої зустрічі з великоротими акулами всі вони здавалися їй "нереальними".

Дайвер зазначає, що під час занурення була зосереджена на роботі й тому, що необхідно зробити для проєкту. Лише після того, як зустріч із доісторичними акулами була закінчена, вона змогла усвідомити, що сталося насправді. Сміт також зазначає, що це занурення багато значило для неї, оскільки вона з дитинства була одержима акулами. Але більш важливим є те, що вчені нарешті отримали дорогоцінні кадри, необхідні для документального фільму і вивчення акул загалом.

Зазначимо, що великороті акули вперше були відкриті 1976 року біля узбережжя Гаваїв. Майже за півстоліття було зафіксовано всього 279 спостережень — учені пов'язують це з тим, що тварини мешкають у "сутінковій зоні" океану і виходять на поверхню тільки вночі, щоб харчуватися планктоном.

Як правило, великоротих акул можна побачити вже мертвими, викинутими на берег або такими, що потрапили в рибальські сіті. За словами Сміт, більшість спостережень відбувається під час рибальства на Тайвані, де 2022 року місцева влада ввела заборону на ловлю великоротих акул.

Це нове чудове відео поповнило обраний архів кадрів з великоротими акулами, включно з першим у світі спостереженням двох великоротих акул разом у 2023 році. Що стосується того, чому вони тусувалися, одна з теорій полягає в тому, що вони шукали їжу або в них могли бути більш пікантні мотиви.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вперше вдалося зняти відразу двох рідкісних великоротих акул.