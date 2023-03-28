Застали на побаченні. Вченим вперше вдалося зняти одразу двох рідкісних великоротих акул (відео)

Представники цього виду зустрічаються в океані вкрай рідко, а зустріти пару таких акул — справжній успіх.

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Океан сповнений дивовижних істот, які живуть у глибині та рідко зустрічаються на поверхні. До таких видів належать і акули-великороти (Megachasma pelagios), які відомі своєю винятковою невловимістю, пише IFLScience.

Вперше представників цього виду помітили у 1976 році, проте з того часу було зареєстровано лише 273 зустрічі з цими гігантськими мешканцями океану. До того ж дослідникам ніколи раніше не вдавалося спостерігати за поведінкою в парі. Все змінилося 11 вересня 2022 року біля узбережжя Сан-Дієго (Каліфорнія, США). Тоді група людей, що перебувала на човні для аматорської риболовлі, помітила в океані двох великих акул.

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Зазначимо, раніше було відомо лише про 5 випадків зустрічі з акулами-великоротами, що вільно плавали в океані, як правило, їх знаходять викинутими на берег або серед улову рибальського судна. Ця зустріч є першою, коли людям вдалося спостерігати за парою цих невловимих мешканців океану на волі.

Тоді рибалки зняли на відео поведінку акул, а потім ці ролики та опис рибалок були вивчені дослідниками. Ці факти є вкрай важливими для науки, адже вченим досі відомо дуже мало про біологію та історію життя цього виду.

Обидві акули знаходилися на поверхні приблизно за 45-60 метрів від рибальського човна, коли їх помітили люди. Велика акула досягала близько 4,6 метра у довжину, тоді як друга особина — 3,7 метра, останній був ідентифікований як самець. На відео видно, як менша особина кружляє глибше під водою, тоді як велика — вільно плавала на поверхні, і не боячись підпливала до рибальського човна.

Очевидці зазначають, що за весь час спостереження вони не помітили, щоб акули харчувалися, хоча навколо було достатньо крилю та драглистих організмів, які, як вважають вчені, і є основним джерелом їжі для цього виду.

Дослідники вивчили відео і вважають, що пару величезних глибоководних акул могли застати за двома можливими процесами: по-перше, вони могли харчуватися на поверхні, а рибальський човен злякав їх, по-друге, великоротих акул застали на побаченні під час шлюбних залицянь.

Перша теорія може бути підтверджена тим, що навколо акул очевидці також помітили безліч криля і драглистих організмів, якими й харчується цей вид, а наближення човна насправді могло налякати акул. Саме тому ніхто на рибальському човні й не помітив процес годування.

Проте друга теорія здається дослідникам більш імовірною. По-перше, поведінка самця відповідає шлюбним залицянням, що спостерігаються в інших видів. По-друге, можливість спарювання може виникнути в акул у процесі годування, що можливо і сталося тут.

Вчені відзначають, що очевидці не спостерігали спарювання акул, проте це цілком пояснюється тим, що цей процес, особливо у видів-фільтраторів, якими є великорота акула, дуже інтимний і вкрай рідко дослідникам вдається його спостерігати.

Спираючись на відеодокази та попередні висновки, дослідники дійшли висновку, що рибалкам вдалося зняти процес залицяння великоротих акул, який передує спарюванню.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Сан-Дієго зняли двох гігантських великоротих акул.