В морском льду Антарктиды образовалась гигантская дыра размером с город: теперь мы знаем почему

Восемь лет назад исследователи обнаружили гигантскую воронку в антарктическом льду, ставшую самой большой за последние 40 лет.

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Огромный ледяной континент Земли десятилетиями привлекает внимание ученых: во-первых, ледяные щиты Антарктиды защищают планету от закипания, во-вторых, исследователи то и дело находят здесь нечто любопытное — гигантские вращающиеся айсберги или "пальцы смерти", скрывающиеся подо льдами, пишет IFLScience.

В 2016 году ученых озадачила гигантская дыра, возникшая во льду моря Уэдделла — воронка образовалась неожиданно и сбила с толку ученых. Отметим, что области открытой воды достаточно часто появляются в морском льду — это явление называется полынья. Однако полынья Мод-Райз 2016 года стала крупнейшей за последние 40 лет, ученые сравнивали ее размеры со Швейцарией.

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Изначально метеорологи предположили, что образование дыры в морском льду связано с сочетанием необычных условий океана и эпического шторма. В своем исследовании ученые даже привлекли морских слонов для сбора данных — на головы животных установили причудливые шляпы и оборудование, что помогло команде собрать данные.

Однако теперь ученые считают, что невероятные размеры полыньи 2016 года обусловлены большим количеством факторов, чем считалось ранее. Наблюдения показывают, что это пятый раз за всю историю наблюдений, когда столь большая полынья была замечена на одном и том же месте, однако ничего подобного не было замечено в других местах. Ученые все еще не понимали почему.

Данные показывают, что более поздние полыньи возникали вблизи пика протяженности морского льда в конце зимы или начале весны — то есть это не было первым случаем оттепели, наступившим здесь немного раньше.

По словам соавтора нового исследования, профессора Фабьена Роке из Гетеборгского университета, часть разгадки кроется в большом круговом течении, известном как круговорот Уэдделла — оно было необычайно сильным в период с 2015 по 2018 годы. Ученые считают, что течение принесло на поверхность глубокий слой теплой соленой воды.

Круговое течение объясняет образование полыньи, но таяние морского льда приводит к опреснению воды, что должно было бы остановить перемешивание. Простыми словами, для сохранения полыньи необходим еще один процесс — дыра в морском льду должна была бы получать откуда-то приток соли.

Тут ученым пригодились данные, полученные от тюленей — они указывают на то, что соль поднималась турбулентными вихрями, когда течение проходило через возвышенность Мод, подводный хребет, от которого полынья получила свое название.

Любопытно, что полынья вовсе не образовалась непосредственно над вершиной возвышенности, а была сосредоточена на ее северной части. Команда связывает это с переносом Экмана, когда вода движется под прямым углом к направлению ветра, а не течет перед ним. По словам соавтора исследования, профессора Альберто Навейра Гарабато из Университета Саутгемптона, именно это открытие стало недостающей частью пазла.

Команда отмечает, что изменение земного климата, возможно, и не было причиной образования рекордно огромной полыньи, но это овсе не означает, что два этих события вовсе не связаны. Лед является изолятором, блокирующим передачу энергии между океаном и атмосферой, а потому два этих процесса являются неразделимыми.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида поднимается в разы быстрее, чем считали ученые: чем это обернется для людей.